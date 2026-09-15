A nova pesquisa presidencial AtlasIntel no estado natal de Flávio

O Rio de Janeiro, estado onde nasceu Flávio Bolsonaro, em Resende, será alvo de uma nova pesquisa eleitoral da AtlasIntel para as eleições de 2026. O levantamento, que será divulgado no dia 21 de setembro, consulta os eleitores sobre a disputa pela Presidência da República, a corrida pelo governo estadual e a eleição para o Senado. O questionário também aborda a avaliação de governos, a imagem de lideranças políticas e os principais problemas fluminenses.

A pesquisa foi registrada sob o número BR-01622/2026. O período de coleta vai de 15 a 20 de setembro de 2026 e prevê 1.800 entrevistas, com margem de erro de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança estimado em 95%.

Quais candidatos aparecem na disputa pela Presidência?

A pesquisa apresenta 12 nomes para a disputa presidencial: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

O levantamento testa cinco cenários de segundo turno para a Presidência. As simulações colocam Lula contra Flávio Bolsonaro, Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Escritor Augusto Cury.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Como está organizada a disputa pelo governo do Rio de Janeiro?

A corrida pelo governo estadual é apresentada em dois cenários de primeiro turno. No primeiro, aparecem André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Douglas Ruas (PL), Eduardo Paes (PSD), Garotinho (Republicanos), Juliete (UP) e Luan Monteiro (PCO) e William Siri (PSOL). No segundo cenário, a lista é semelhante, mas sem Garotinho, que teve a candidatura barrada pelo TRE-RJ.

O questionário também testa um eventual segundo turno entre Douglas Ruas e Eduardo Paes.

Quais nomes aparecem na disputa pelo Senado?

A pesquisa considera que cada eleitor poderá votar duas vezes para o cargo de senador pelo Rio de Janeiro. Para os dois votos, são apresentados Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Comandante Ribeiro Afonso (Democrata), Helio Secco (Missão), Luciano Mattos (PRTB), Luiz Eugenio (PCO), Marcelo Crivella (Republicanos), Marcos Dias (Podemos), Michelly Xavier (UP), Mônica Benicio (PSOL), Ó Clemente (Democrata), Paula Falcão (PSTU), Pedro Paulo (PSD), Vinicius Benevides (UP) e Waguinho (Republicanos).

Como os eleitores avaliam os governos?

Os entrevistados são questionados sobre a aprovação ou desaprovação do desempenho do presidente Lula, do governador interino Ricardo Couto e do prefeito de sua cidade. Em seguida, devem classificar a atuação desses líderes como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

Continua após a publicidade

A pesquisa também pergunta especificamente sobre a forma como Cláudio Castro governou o Rio de Janeiro e solicita uma avaliação de seu desempenho à frente do estado.

Quais são os principais problemas do Rio de Janeiro?

O levantamento pede que os entrevistados indiquem até três problemas que mais afetam o estado. Entre as opções estão acesso à saúde, qualidade da educação, criminalidade, corrupção, pobreza e desigualdade social, infraestrutura, mobilidade, violência policial, violência contra a mulher, habitação, saneamento, inflação e preços altos, meio ambiente, desemprego, carga tributária, burocracia e ineficiência estatal, situação financeira do estado e endividamento das famílias.

O questionário também permite apontar outro problema não incluído na lista.

Continua após a publicidade

A pesquisa compara Eduardo Paes e Douglas Ruas em diferentes áreas da administração pública. Os entrevistados são convidados a indicar em quem confiam mais para cuidar de saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, pobreza e desigualdade social, combate à corrupção, impostos, geração de empregos, transporte público, equilíbrio fiscal, infraestrutura, turismo, cultura e eventos.

Como está a imagem dos principais líderes políticos?

A AtlasIntel mede a imagem positiva ou negativa de nomes ligados à política fluminense, como André Marinho, Benedita da Silva, Carlos Jordy, Carlos Portinho, Cláudio Castro, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Garotinho, Marcelo Crivella, Mônica Benicio, Pedro Paulo, Romário, Ricardo Couto e Jair Bolsonaro.

A lista também inclui os presidenciáveis Escritor Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Lula, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema.

Continua após a publicidade

O questionário apresenta seis opções de posicionamento ideológico: direita bolsonarista, direita não bolsonarista, centro, esquerda não lulista, esquerda lulista e não tenho posicionamento definido.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.