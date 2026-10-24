A nova pesquisa Palver sobre a disputa Flávio x Lula, a última antes do segundo turno

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Uma nova pesquisa Palver divulgada neste sábado, 24, mostra um empate técnico na disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O senador aparece numericamente à frente com 50% das intenções de votos, enquanto o petista tem 49%, dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O levantamento ouviu 1.943 eleitores de todo o país.

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A disputa presidencial continua fortemente acirrada, com um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo pesquisa da Palver divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.943 eleitores de todo o país entre os dias 22 e 24 de outubro, gerando documento com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O senador do PL lidera a corrida numericamente, com 50% das intenções de votos, enquanto o petista tem 49%. Pela margem de erro, ambos estão empatados. A pesquisa não divulgou números de votos válidos, quando brancos, nulos e indecisos são deixados de lado.

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 49%

Branco/nulo ou não votaria: 1%

Indecisos: 0%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-01794/2026.