A nova pesquisa Palver sobre a disputa Flávio x Lula, a última antes do segundo turno
Corrida eleitoral para o comando do Palácio do Planalto segue acirrada entre os dois principais polos da política nacional
A disputa presidencial continua fortemente acirrada, com um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo pesquisa da Palver divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.943 eleitores de todo o país entre os dias 22 e 24 de outubro, gerando documento com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
O senador do PL lidera a corrida numericamente, com 50% das intenções de votos, enquanto o petista tem 49%. Pela margem de erro, ambos estão empatados. A pesquisa não divulgou números de votos válidos, quando brancos, nulos e indecisos são deixados de lado.
- Flávio Bolsonaro (PL): 50%
- Lula (PT): 49%
- Branco/nulo ou não votaria: 1%
- Indecisos: 0%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-01794/2026.