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Política

A nova pesquisa Meio/Ideia sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

Levantamento nacional testa diferentes cenários de primeiro e segundo turno, além de medir avaliação do governo e rejeição a candidatos

Por Da Redação 4 ago 2026, 07h56
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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O Instituto Ideia, em parceria com o Canal Meio, deve divulgar nesta quarta-feira, 5, uma nova pesquisa nacional sobre a disputa pela Presidência da República em 2026. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04579/2026, reúne uma série de cenários eleitorais para primeiro e segundo turno, além de indicadores sobre avaliação do governo federal, posicionamento político e temas de interesse do eleitorado.

No primeiro cenário estimulado de intenção de voto para presidente no primeiro turno, o questionário inclui os nomes de Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Augusto Cury, Cabo Daciolo, Edmilson Costa, Hertz Dias, Renan Santos, Rui Costa Pimenta e Samara Martins. Além da preferência eleitoral, o instituto também medirá rejeição e potencial de voto de cada um dos pré-candidatos.

Como serão testados os cenários de segundo turno?

O levantamento também prevê quatro simulações de segundo turno. Os entrevistados serão questionados sobre eventuais disputas entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula e Renan Santos, Lula e Romeu Zema e Lula e Ronaldo Caiado. O questionário ainda investiga o grau de decisão do eleitor, perguntando se o voto para a eleição presidencial já está definido ou ainda pode mudar.

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Quais outros temas entram na pesquisa?

Além do cenário eleitoral, a pesquisa amplia o escopo da sondagem para medir a avaliação do governo do presidente Lula, os índices de aprovação da gestão federal e a percepção dos eleitores sobre uma eventual continuidade do atual governo.

O questionário também aborda a avaliação de áreas como economia, segurança pública, saúde e educação, o posicionamento ideológico dos entrevistados e temas ligados ao debate público recente, incluindo as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros, a influência do presidente americano Donald Trump sobre a política brasileira e a confiança no sistema eleitoral.

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Outro bloco é dedicado à segurança pública, com perguntas sobre percepção de violência, mudanças de comportamento em razão da criminalidade e prioridades do eleitor para a área nas eleições de 2026. O levantamento ainda inclui questões sobre mercado de trabalho, regulamentação de plataformas digitais, jornada de trabalho, prioridades para o próximo presidente e opinião sobre possíveis chapas presidenciais.

Como será feita a pesquisa?

A pesquisa é quantitativa, com aplicação de questionário estruturado por entrevistas telefônicas junto a uma parcela representativa do eleitorado brasileiro. A amostra prevista é de 1. 500 eleitores.

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Segundo as informações do registro, a coleta ocorreu entre 31 de julho e 3 de agosto, com divulgação prevista para 5 de agosto. A margem de erro máxima estimada é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. A composição da amostra utiliza como referência dados da PNAD 2025, do Censo 2022 do IBGE e do TSE 2025. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04579/2026 em 30 de julho de 2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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