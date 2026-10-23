A nova pesquisa Ipespe sobre o duelo Flávio x Lula a dois dias da eleição

A dois dias do segundo turno das eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a terceira rodada do levantamento do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), divulgada nesta sexta-feira, 23. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,6 pontos para mais ou para menos.

No recorte por votos totais, em cenário estimulado (no qual os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados), Flávio registra 48% das intenções de voto, ante 47% de Lula. Eleitores que pretendem votar branco ou nulo somam 3%, e 2% não sabem ou não responderam.

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Na intenção de voto espontânea (quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados), Flávio Bolsonaro tem 47% das menções, ante 46% de Lula. Brancos e nulos somam 3%, enquanto 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. O resultado repete a diferença de um ponto percentual observada na intenção de voto estimulada, o que caracteriza empate técnico.

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A diferença nos votos válidos diminuiu ao longo das três rodadas do levantamento. Na primeira, Flávio tinha 52,7%, contra 47,3% de Lula. Na segunda, os percentuais passaram a 51,2% e 48,8%, respectivamente. Nesta última rodada, a distância caiu para um ponto percentual. Todas as movimentações, no entanto, ocorreram dentro da margem de erro.

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Metodologia

O levantamento ouviu 1.500 eleitores por telefone entre 20 e 22 de outubro, com nível de confiança de 95,45%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04350/2026.