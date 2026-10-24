A nova pesquisa Gerp sobre a disputa Flávio x Lula, a última antes do segundo turno

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Nova pesquisa Gerp, divulgada na véspera do segundo turno, aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (52%) e Lula (48%) nos votos válidos, com uma diferença de 4 pontos percentuais. O levantamento detalha ainda cenários por votos totais, pesquisa espontânea, recortes regionais, gênero, renda e rejeição. Entenda todos os números que podem definir o próximo presidente.

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Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos e Lula, com 48%, na nova pesquisa Gerp sobre o segundo turno da eleição presidencial, divulgada neste sábado, 24, véspera do segundo turno. A diferença numérica entre os dois é de 4 pontos percentuais e, segundo o próprio instituto, configura empate técnico.

O cálculo dos votos válidos considera apenas os entrevistados que indicaram um dos dois candidatos e exclui as respostas “nenhum deles” e “não sabe”. A base, nesse caso, é de 2.308 entrevistas.

Como fica a disputa nos votos totais?

No cenário estimulado, considerando toda a amostra, Flávio Bolsonaro aparece com 49% das intenções de voto e Lula, com 46%. Outros 3% não sabem ou não responderam, enquanto 1% diz que não votaria em nenhum dos dois.

A diferença numérica entre Flávio e Lula é de 3 pontos percentuais. A Gerp considera os dois candidatos tecnicamente empatados, uma vez que a distância fica abaixo do valor crítico de 4 pontos usado pelo instituto para a comparação entre eles.

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O que mostra a pesquisa espontânea?

Na pergunta espontânea, feita antes da apresentação dos nomes dos candidatos, Flávio Bolsonaro registra 47% e Lula, 44%. Outros 8% não sabem responder e 1% cita outros nomes.

Também nesse cenário, a Gerp classifica a disputa como empate técnico. A diferença numérica é novamente de 3 pontos percentuais.

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O que mudou desde a pesquisa anterior?

Na rodada anterior da Gerp, divulgada em 21 de outubro, Flávio tinha 50% dos votos totais e Lula, 45%. Agora, o senador aparece com 49% e o presidente, com 46%. As duas movimentações ocorreram dentro da margem de erro.

Nos votos válidos, Flávio passou de 53% para 52%, enquanto Lula oscilou de 47% para 48%. A diferença entre os dois caiu numericamente de 6 para 4 pontos percentuais.

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Onde Flávio e Lula têm seus maiores percentuais?

O recorte regional dos votos válidos mostra diferenças importantes. Flávio Bolsonaro aparece com 71% no Centro-Oeste, contra 29% de Lula, e registra 65% no Sul, ante 35% do presidente. Segundo a Gerp, as diferenças são estatisticamente significativas nas duas regiões.

No Nordeste, o movimento se inverte: Lula aparece com 60% dos votos válidos e Flávio, com 40%, também com diferença considerada significativa pelo instituto. No Norte, Flávio tem 56% e Lula, 44%, enquanto no Sudeste os percentuais são de 51% e 49%, respectivamente. Nessas duas regiões, a pesquisa aponta empate técnico.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como homens e mulheres se dividem?

Nos votos totais, Flávio Bolsonaro registra 56% entre os homens e Lula, 40%. Entre as mulheres, Lula aparece com 50% e Flávio, com 43%.

Os dados reproduzem uma divisão também observada em outros recortes da pesquisa. A rejeição a Lula é maior entre os homens, enquanto a rejeição a Flávio é mais alta entre as mulheres.

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Como a renda influencia o voto?

Entre os entrevistados com renda familiar de até um salário mínimo, Lula registra 61% das intenções de voto totais, contra 32% de Flávio Bolsonaro. Já na faixa entre dois e cinco salários mínimos, Flávio aparece com 53% e Lula, com 44%.

Entre quem recebe de cinco a dez salários mínimos, Flávio tem 54% e Lula, 44%. Na faixa entre dez e vinte salários, os percentuais são de 52% para Flávio e 41% para Lula. O grupo acima de vinte salários tem apenas 69 entrevistas e, segundo o próprio relatório, deve ter leitura apenas indicativa.

Quem enfrenta maior rejeição?

Lula registra 48% de rejeição, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 45%. A diferença numérica de 3 pontos percentuais também é classificada pela Gerp como empate técnico.

Outros 2% dizem que não votariam em nenhum dos candidatos, 2% afirmam que votariam em qualquer um e 3% não sabem responder.

Onde a rejeição de cada candidato é maior?

Entre os homens, 54% dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 38% rejeitam Flávio. Entre as mulheres, ocorre o movimento contrário: 51% rejeitam Flávio e 42%, Lula.

Por renda, a rejeição a Flávio chega a 61% entre os entrevistados com renda de até um salário mínimo. Já a rejeição a Lula alcança 50% entre quem recebe de dois a cinco salários e 52% na faixa entre dez e vinte salários mínimos.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Gerp ouviu 2.400 eleitores em todo o país por telefone entre os dias 22 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,55%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09327/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.