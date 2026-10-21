A nova pesquisa Futura sobre a disputa entre Flávio e Lula a poucos dias do segundo turno da eleição

Flávio Bolsonaro aparece com 51,1% dos votos válidos e Lula, com 48,9%, na nova pesquisa Futura sobre o segundo turno da eleição presidencial, divulgada nesta quarta-feira, 21. Os votos válidos desconsideram brancos, nulos e eleitores que não souberam ou não responderam. A diferença numérica entre os dois candidatos é de 2,2 pontos percentuais.

Como a margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, Flávio e Lula estão tecnicamente empatados. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 19 e 20 de outubro.

Como fica a disputa nos votos totais?

No cenário estimulado, que considera todos os entrevistados, Flávio Bolsonaro tem 48,9% das intenções de voto e Lula aparece com 46,8%. Outros 2% dizem que votariam em ninguém, em branco ou nulo, enquanto 2,3% não sabem, não responderam ou permanecem indecisos.

A distância numérica entre os dois candidatos nesse cenário é de 2,1 pontos percentuais, também dentro da margem de erro da pesquisa. O levantamento, portanto, não aponta vantagem estatisticamente definida para nenhum dos dois.

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O que mostra a pesquisa espontânea?

Quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro aparece com 47,2% e Lula, com 46,1%. Outros candidatos são citados por 0,5%, enquanto 2,3% dizem que não votariam em ninguém, em branco ou nulo e 3,9% não sabem, não responderam ou estão indecisos.

A diferença numérica na espontânea é ainda menor do que na estimulada: 1,1 ponto percentual entre Flávio e Lula.

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Como homens e mulheres se dividem?

O recorte por gênero mostra comportamentos eleitorais distintos. Entre as mulheres, Lula aparece com 53,5% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 42,3%. Entre os homens, o cenário se inverte: Flávio tem 56% e Lula, 39,5%.

A diferença numérica entre os dois candidatos é de 11,2 pontos entre as mulheres e de 16,5 pontos entre os homens. Como os grupos têm bases menores do que a amostra total, esses cruzamentos devem ser interpretados com cautela.

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Onde Lula e Flávio têm seus maiores percentuais?

O Nordeste é a região em que Lula registra seu maior percentual: 62,5%, contra 33,3% de Flávio Bolsonaro. No Sul ocorre o movimento oposto, com Flávio em 68,2% e Lula em 27,3%.

No Sudeste, Flávio aparece com 52,4% e Lula, com 42,2%. No Centro-Oeste, são 53,1% para Flávio e 44,7% para Lula. Já no Norte, os dois aparecem numericamente mais próximos: Flávio tem 49,9% e Lula, 48,3%.

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Como o voto varia conforme a idade?

Entre os eleitores de 16 a 24 anos, Lula registra 50,8% e Flávio Bolsonaro, 47%. Nas faixas de 25 a 34 e de 35 a 44 anos, Flávio aparece numericamente à frente, com 51,5% e 53,5%, respectivamente, ante 45,3% e 42,1% de Lula.

Dos 45 aos 59 anos, Flávio tem 49,1% e Lula, 45,8%. Entre os eleitores de 60 anos ou mais, Lula aparece com 49,9%, enquanto Flávio registra 45,2%.

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Quem enfrenta maior rejeição?

A rejeição aos dois candidatos também aparece em patamares próximos. Lula é citado por 47,3% quando os entrevistados são questionados em quem não votariam de jeito nenhum, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45,2%. A diferença numérica, de 2,1 pontos, está dentro da margem de erro geral da pesquisa.

Outros 2,1% dizem rejeitar todos os candidatos, 3,6% não rejeitam ninguém e 1,8% não sabem ou não responderam.

Onde a rejeição a cada candidato é maior?

Os cruzamentos mostram que a rejeição também varia bastante entre os segmentos. Entre os homens, 54,2% dizem que não votariam em Lula, enquanto 37,6% rejeitam Flávio. Entre as mulheres, 52,3% rejeitam Flávio, ante 41% que apontam Lula.

Regionalmente, a rejeição a Lula chega a 65% no Sul e a 52,9% no Centro-Oeste. Já a rejeição a Flávio alcança 60% no Nordeste. No Norte, os percentuais são praticamente iguais: 46,9% para Lula e 46,7% para Flávio.

O que a pesquisa mostra sobre a divisão política do país?

A Futura também perguntou aos entrevistados com qual afirmação sobre a divisão política do país eles mais concordavam. O maior grupo, 28,4%, aparece como “dividido/cansado”, enquanto 28% se identificam com o lado de Lula e 24,1%, com o lado de Bolsonaro. Outros 12,5% dizem não estar divididos e 7% não sabem ou não responderam.

O dado mostra que, além da divisão entre os dois campos políticos, uma parcela numericamente semelhante do eleitorado se declara cansada ou dividida diante da polarização.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Futura ouviu 2.000 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador entre 19 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06614/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.