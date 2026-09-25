A nova pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial no estado natal de Lula

Lula (PT) ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) na nova pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial em Pernambuco, estado natal do petista. No primeiro turno, Lula aparece com 60% das intenções de voto, cinco pontos a mais que na rodada anterior, enquanto Flávio mantém 24%. Na simulação de segundo turno, a vantagem do petista é ainda maior: 64% a 29%. A sondagem foi divulgada nesta sexta-feira, 25.

O que mudou no primeiro turno?

Lula passou de 55% para 60% das intenções de voto desde a pesquisa anterior, realizada em 12 de setembro. Flávio Bolsonaro permaneceu com 24%. Com isso, a distância entre os dois passou de 31 para 36 pontos percentuais.

Augusto Cury (Avante) aparece com 3%, ante 4% anteriormente. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) mantiveram 2% cada.

Samara Martins (UP) passou de 1% para 0%. Romeu Zema (Novo), Edmilson Costa (PCB), Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) permanecem com 0%. Rui Costa Pimenta (PCO) passou de 1% para 0%.

Continua após a publicidade

Hertz Dias (PSTU) não foi citado nesta rodada; na pesquisa anterior, registrava 0%. Leonardo Avalanche (PRTB) também não foi citado e não estava na disputa anterior.

Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato passaram de 8% para 5%. Os indecisos recuaram de 3% para 2%.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a disputa no segundo turno?

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista passou de 61% para 64%. Flávio oscilou de 30% para 29%.

A diferença entre os dois candidatos passou de 31 para 35 pontos percentuais.

Continua após a publicidade

Brancos, nulos e nenhum candidato somam 6%, ante 8% na rodada anterior. Os indecisos permanecem em 1%.

Como foi feita a pesquisa?

O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em Pernambuco entre os dias 22 e 24 de setembro. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira, 25, e encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números PE-08125/2026 e BR-05465/2026.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.