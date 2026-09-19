A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil

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Nova pesquisa Datafolha detalha o cenário eleitoral de São Paulo para 2026, abrangendo disputas presidenciais, governo do estado e Senado. O levantamento também sonda a avaliação do STF, do governo Lula e o posicionamento político dos paulistas, oferecendo um panorama completo para as próximas eleições.

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Uma nova pesquisa Datafolha investiga o cenário eleitoral em São Paulo para 2026, com perguntas sobre a corrida presidencial, além das disputas pelo governo do estado e pelas duas vagas ao Senado. O levantamento mede intenção de voto espontânea e estimulada, grau de definição das escolhas, rejeição e possíveis mudanças de voto.

O questionário também dedica um bloco à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), com perguntas sobre a avaliação do trabalho dos ministros, a criação de um Código de Ética e Conduta para a Corte, as suspeitas relacionadas ao caso Banco Master e a percepção dos eleitores sobre os efeitos das decisões do tribunal nas candidaturas de Lula e Flavio Bolsonaro.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo, foi registrada sob o número BR-09355/2026. Foram realizadas 1.610 entrevistas entre os dias 22 e 24 de setembro de 2026, com divulgação prevista para 24 de setembro, a próxima quinta-feira. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

Como aparece a disputa presidencial?

A pesquisa testa treze candidatos no primeiro turno: Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

O questionário também investiga o grau de definição do voto para presidente e pergunta qual outro candidato teria mais chance de receber o voto do entrevistado caso sua escolha atual mudasse. Há ainda uma pergunta específica sobre a rejeição aos nomes apresentados.

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No segundo turno, são testados cinco cenários: Lula (PT) contra Flavio Bolsonaro (PL), Lula (PT) contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula (PT) contra Zema (Novo), Lula (PT) contra Renan Santos (Missão) e Lula (PT) contra Escritor Augusto Cury (Avante).

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Como está a disputa pelo governo de São Paulo?

Para o governo paulista, a pesquisa apresenta sete candidatos: Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Tarcísio (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).

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O levantamento mede a intenção de voto estimulada, o grau de definição da escolha, a possibilidade de mudança de voto e a rejeição aos candidatos. Também testa um cenário de segundo turno entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio (Republicanos).

A pesquisa avalia ainda o governo Tarcísio, que completou três anos e oito meses de mandato, com perguntas sobre a qualidade da administração e a aprovação do trabalho do governador.

Quais são os nomes testados para as duas vagas ao Senado?

O questionário apresenta 15 candidatos ao Senado por São Paulo: André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Salles (Novo), Simone Tebet (PSB), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir).

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Como os eleitores avaliam o Congresso e o STF?

O levantamento mede a avaliação dos entrevistados sobre o desempenho dos senadores e deputados federais e sobre o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Também são apresentadas situações envolvendo a atuação dos ministros do STF, incluindo participação em empresas privadas, recebimento de pagamentos por palestras, julgamento de processos em que o advogado seja parente do ministro, manifestações públicas sobre processos em julgamento e decisões que possam beneficiar ou prejudicar candidatos à Presidência.

A pesquisa pergunta ainda sobre a aprovação de um Código de Ética e Conduta específico para os ministros do Supremo e investiga o conhecimento dos entrevistados sobre as suspeitas envolvendo ministros da Corte e o caso Banco Master.

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Por fim, o questionário pergunta se as ações e decisões dos ministros do STF estão mais beneficiando, mais prejudicando, beneficiando e prejudicando igualmente ou não afetando as candidaturas de Lula e Flavio Bolsonaro.

Como os eleitores avaliam o governo Lula?

A pesquisa pergunta aos entrevistados como classificam o governo Lula, entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Também mede a aprovação ou desaprovação do trabalho do presidente.

O questionário investiga ainda o grau de interesse dos entrevistados por política e pergunta se eles votariam caso o voto não fosse obrigatório.

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Como os paulistas se posicionam entre bolsonarismo e petismo?

O Datafolha apresenta uma escala de um a cinco para identificar a posição do eleitor entre os polos bolsonarista e petista. O levantamento também utiliza uma escala de um a sete para que os entrevistados se posicionem entre esquerda e direita.

O questionário inclui ainda perguntas sobre o voto no segundo turno da eleição presidencial de 2022 e sobre a escolha para o governo de São Paulo naquele pleito.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.