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Política

A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula na eleição presidencial

Terceiro levantamento do instituto desde o primeiro turno também vai medir rejeição, a disposição dos eleitores para votar e a opinião sobre o fim da escala 6x1

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 07h00
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula na eleição presidencial Priorize VEJA no Google

A disputa pela Presidência da República entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será novamente medida pelo Datafolha em uma pesquisa prevista para divulgação na próxima quinta-feira, 22. Será o terceiro levantamento do instituto desde o primeiro turno das eleições de 2026, em um cenário marcado pelo empate técnico entre os dois candidatos.

Além das intenções de voto para o segundo turno, a pesquisa vai abordar a rejeição aos presidenciáveis, a aprovação do governo Lula e as expectativas dos brasileiros em relação à economia. O questionário também inclui perguntas sobre as prioridades do próximo presidente, o fim da escala de trabalho 6×1 e a confiança nos Estados Unidos e na China como parceiros comerciais do Brasil.

Como estava a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro na última pesquisa?

O levantamento anterior do Datafolha mostrou Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na primeira pesquisa do instituto no segundo turno, divulgada em 8 de outubro, Flávio aparecia com 52% dos votos válidos, enquanto o petista registrava 48%. Na comparação, a diferença entre os dois candidatos passou de quatro para dois pontos percentuais.

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Considerando os votos totais, que incluem brancos e nulos, o senador tinha 47% das intenções de voto, ante 45% do presidente. Na rodada anterior, Flávio registrava 49% e Lula, 45%.

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O que mais a pesquisa vai medir?

Além de medir as intenções de voto espontâneas e estimuladas e a rejeição dos candidatos, o Datafolha vai investigar o grau de convicção dos eleitores em suas escolhas. Os entrevistados serão questionados se estão totalmente decididos a votar no candidato escolhido ou se ainda podem mudar de opinião até o segundo turno.

Outra pergunta buscará identificar a principal motivação do voto: se a escolha ocorre por considerar o presidenciável o melhor candidato ou pelo desejo de derrotar seu adversário.

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O que os brasileiros pensam sobre o país?

A percepção dos eleitores sobre a situação econômica do Brasil é outro tema do levantamento. O instituto vai perguntar se, nos últimos meses, a economia brasileira melhorou, piorou ou permaneceu como estava. A mesma questão será aplicada à situação financeira pessoal dos entrevistados.

A pesquisa também vai medir as expectativas para os próximos meses, tanto em relação à economia do país quanto às condições econômicas individuais.

O Datafolha também vai investigar como os eleitores se sentem ao pensar na situação atual do Brasil. O questionário apresenta seis pares de sentimentos, entre eles tranquilidade e raiva, ânimo e desânimo, tristeza e felicidade, além de segurança e insegurança.

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Os participantes também deverão dizer se sentem medo ou confiança no futuro e se, diante da situação do país, têm mais esperança do que medo ou o contrário.

Quais devem ser as prioridades do próximo presidente?

Outro bloco da pesquisa buscará identificar quais medidas os brasileiros consideram prioritárias para o presidente eleito. Os entrevistados deverão escolher três prioridades, indicando a ordem de importância entre as alternativas apresentadas pelo instituto.

Entre as opções estão o combate à violência, a geração de empregos, a redução do endividamento, a diminuição dos impostos, o aumento da renda e investimentos em educação.

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O questionário também inclui a anistia aos condenados pela tentativa de golpe entre as possíveis prioridades do próximo governo.
Como os eleitores avaliam o fim da escala de trabalho 6×1?

A redução da jornada de trabalho também aparece entre os temas investigados pelo Datafolha. Os eleitores deverão avaliar se consideram a medida ótima, boa, regular, ruim ou péssima em quatro aspectos: para si próprios, para a economia brasileira, para as empresas e para a qualidade de vida dos trabalhadores.

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Quando será divulgada a pesquisa Datafolha?

A nova pesquisa Datafolha será realizada entre os dias 20 e 22 de outubro, com divulgação prevista para 22 de outubro. O levantamento terá 2.520 entrevistas, com margem de erro máxima de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

A pesquisa é de responsabilidade do Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda., contratada pela Folha e pela Globo. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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