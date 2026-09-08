O que mostra nova pesquisa da Quaest para o Senado em São Paulo

Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, mostra um empate técnico triplo na liderança da disputa pelo Senado em São Paulo.

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) tem 14% das intenções de voto, mesmo percentual do ex-secretário de Segurança Pública do estado Guilherme Derrite (PP). A ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB) tem 12%, mas como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão no mesmo patamar.

Na comparação com a rodada anterior, do mês passado, todos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. O mesmo aconteceu na pesquisa para o governo paulista, em que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) segue na liderança.

Veja os números da pesquisa para o Senado por São Paulo:

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Marina Silva (Rede): 14% (eram 12% em agosto)

Guilherme Derrite (PP): 14% (eram 12%)

Simone Tebet (PSB): 12% (eram 11%)

André do Prado (PL): 7% (eram 7%)

Ricardo Salles (Novo): 3% (eram 4%)

Geraldo Rufino (Podemos): 1% (eram 2%)

Soninha Francine (Cidadania): 1% (eram 2%)

Maíra de Souza (UP): 1% (era 1%)

Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1% (era 1%)

Guto Schiavetto (Missão): 1% (era 1%)

Márcio Alves (UP): 0% (era 1%)

William Teixeira (Agir): 0% (era 1%)

Weller Gonçalves (PSTU): 0% (era 0%)

Ednelson Cesaretti (PCO): 0% (era 0%)

Petter Maahs (PCB): 0% (era 0%)

Branco/nulo: 19% (eram 18%)

Indecisos: 26% (eram 27%)

Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 1.800 eleitores paulistas entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O número de registro na Justiça Eleitoral é SP-00959/2026.

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