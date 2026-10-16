A nova pesquisa CNT/MDA sobre a disputa entre Flávio e Lula no segundo turno
Levantamento divulgado nesta sexta-feira, 16, aponta a diferença entre os candidatos a nove dias da votação
A disputa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece em empate técnico, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta sexta-feira, 16. O levantamento mostra o candidato do PL numericamente à frente do petista, mas a diferença entre os dois está dentro da margem de erro, a nove dias do segundo turno da eleição presidencial.
Flávio aparece com 46,8% das intenções de voto, contra 45,9% de Lula. A distância é de apenas 0,9 ponto percentual, insuficiente para caracterizar uma liderança isolada.
Quando são considerados apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, o senador registra 50,5%, enquanto o presidente soma 49,5%. A diferença de um ponto percentual mantém os candidatos tecnicamente empatados.
Como a pesquisa CNT/MDA se compara aos outros institutos?
O resultado da CNT/MDA acompanha o cenário de equilíbrio identificado nos levantamentos divulgados nesta semana por Quaest e Datafolha.
Na Quaest, publicada na quarta-feira, 14, Flávio apareceu com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. No Datafolha, divulgado na quinta-feira, 15, o senador registrou 47%, ante 45% do presidente nos votos totais e 51% a 49% nos votos válidos.
Os três levantamentos apresentam vantagem numérica de Flávio, mas nenhuma das diferenças é suficiente para afastar a situação de empate técnico.
A proximidade também aparece no PoderData, que apontou igualdade entre os candidatos, com 50% dos votos válidos para cada um. Ou seja, oresultado da CNT/MDA reforça o quadro apresentado pelos demais institutos nesta semana: Flávio Bolsonaro e Lula seguem tecnicamente empatados na disputa pela Presidência da República.
Como foi feita a pesquisa CNT/MDA?
O levantamento ouviu 2.014 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00652/2026.