A nova pesquisa CNT/MDA sobre a disputa entre Flávio e Lula no segundo turno

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Pesquisa CNT/MDA mostra Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula, mas a disputa permanece em empate técnico, a nove dias do segundo turno. O levantamento, em linha com Quaest e Datafolha, reforça o cenário de grande equilíbrio na eleição presidencial. Entenda os números e a metodologia.

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A disputa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece em empate técnico, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta sexta-feira, 16. O levantamento mostra o candidato do PL numericamente à frente do petista, mas a diferença entre os dois está dentro da margem de erro, a nove dias do segundo turno da eleição presidencial.

Flávio aparece com 46,8% das intenções de voto, contra 45,9% de Lula. A distância é de apenas 0,9 ponto percentual, insuficiente para caracterizar uma liderança isolada.

Quando são considerados apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, o senador registra 50,5%, enquanto o presidente soma 49,5%. A diferença de um ponto percentual mantém os candidatos tecnicamente empatados.

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Como a pesquisa CNT/MDA se compara aos outros institutos?

O resultado da CNT/MDA acompanha o cenário de equilíbrio identificado nos levantamentos divulgados nesta semana por Quaest e Datafolha.

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Na Quaest, publicada na quarta-feira, 14, Flávio apareceu com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. No Datafolha, divulgado na quinta-feira, 15, o senador registrou 47%, ante 45% do presidente nos votos totais e 51% a 49% nos votos válidos.

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Os três levantamentos apresentam vantagem numérica de Flávio, mas nenhuma das diferenças é suficiente para afastar a situação de empate técnico.

A proximidade também aparece no PoderData, que apontou igualdade entre os candidatos, com 50% dos votos válidos para cada um. Ou seja, oresultado da CNT/MDA reforça o quadro apresentado pelos demais institutos nesta semana: Flávio Bolsonaro e Lula seguem tecnicamente empatados na disputa pela Presidência da República.

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Fim da escala 6×1

Como foi feita a pesquisa CNT/MDA?

O levantamento ouviu 2.014 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00652/2026.