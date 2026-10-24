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Política

A nova pesquisa CNT/MDA sobre a disputa entre Flávio e Lula na véspera do segundo turno

Candidatos permanecem em empate técnico na véspera da eleição

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 11h17
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales/Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A nova pesquisa CNT/MDA sobre a disputa entre Flávio e Lula na véspera do segundo turno Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50,7% dos votos válidos, contra 49,3% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na nova pesquisa CNT/MDA, divulgada neste sábado, 24. A diferença de 1,4 ponto percentual mantém os candidatos em empate técnico, considerada a margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. O segundo turno será realizado neste domingo, 25 de outubro.

Na rodada anterior, realizada entre 13 e 15 de outubro, Flávio tinha 50,5% dos votos válidos e Lula, 49,5%. O senador oscilou 0,2 ponto para cima e o presidente, 0,2 ponto para baixo, preservando o cenário de equilíbrio.

O cálculo dos votos válidos considera apenas as intenções de voto atribuídas aos candidatos, excluindo brancos, nulos e indecisos. A nova rodada ouviu 2.032 eleitores entre 21 e 23 de outubro.

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Como está a disputa nos votos totais?

No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio registra 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula tem 45%. Brancos e nulos somam 5,8%, e os indecisos representam 2,9%.

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Na pesquisa anterior, o senador aparecia com 46,8% e o presidente, com 45,9%. Ambos oscilaram para baixo: Flávio recuou numericamente 0,5 ponto, e Lula, 0,9 ponto. As variações estão dentro da margem de erro.

No mesmo período, a parcela que declara voto branco ou nulo passou de 4,9% para 5,8%, enquanto os indecisos foram de 2,4% para 2,9%.

Os eleitores ainda podem mudar de voto?

A pesquisa mostra que 92,7% dos entrevistados consultados sobre a firmeza da escolha consideram sua decisão definitiva. Outros 7,3% afirmam que ainda podem mudar de opinião até a eleição.

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Entre os eleitores de Lula, 95% dizem que a escolha está definida, enquanto 5% admitem mudança. No eleitorado de Flávio, os percentuais são de 93% e 7%, respectivamente.

A possibilidade de mudança é maior entre aqueles que pretendem votar em branco ou anular: 31% afirmam que ainda podem rever a decisão, enquanto 69% a consideram definitiva.

Como estão o potencial de voto e a rejeição?

Os dois candidatos também apresentam percentuais próximos no potencial de voto, indicador que reúne os entrevistados que votariam com certeza ou poderiam votar em cada um.

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Lula tem potencial de 50,8%: 43,1% afirmam que votariam nele com certeza e 7,7% dizem que poderiam escolhê-lo. Outros 47,4% declaram que não votariam no presidente.

Flávio registra potencial de 50,5%, formado por 42,5% que votariam nele com certeza e 8% que poderiam votar. A parcela que afirma não votar no senador é de 47,3%.

Essas perguntas são feitas separadamente para cada candidato e medem a disposição dos entrevistados em considerá-los, além da escolha declarada no confronto direto.

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Quem o eleitor acredita que vai vencer?

Embora as intenções de voto mostrem equilíbrio, Flávio aparece à frente na expectativa de vitória. Independentemente da própria preferência, 51,6% dos entrevistados acreditam que o senador ganhará a eleição, enquanto 37,6% apontam Lula.

Outros 10,8% não sabem ou não responderam. O indicador mede a percepção sobre o resultado da disputa, e não a intenção de voto.

Como está a avaliação do governo Lula?

A avaliação positiva do governo federal é de 37,9%, próxima dos 37,8% registrados na rodada anterior. A avaliação negativa passou de 39,5% para 38,4%, enquanto a parcela que considera a administração regular foi de 21,8% para 22,6%.

Na pergunta sobre o desempenho pessoal de Lula à frente do governo, 47,6% aprovam e 48,8% desaprovam. Na pesquisa anterior, os índices eram de 47,7% e 49,3%, respectivamente.

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Como foi feita a pesquisa?

A 173ª rodada da pesquisa CNT/MDA realizou 2.032 entrevistas em 140 municípios entre 21 e 23 de outubro. A coleta foi presencial, em domicílios e pontos de fluxo. Do total de entrevistas, 4% ocorreram no dia 21, 52% no dia 22 e 44% no dia 23.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados receberam ponderação socioeconômica e pelo voto declarado no primeiro turno de 2026, considerando os entrevistados que disseram ter comparecido à votação, incluindo votos em candidatos, brancos e nulos.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02136/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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