A nova pesquisa CNT/MDA sobre a disputa entre Flávio e Lula na véspera do segundo turno

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Nova pesquisa CNT/MDA mostra Flávio Bolsonaro (50,7%) e Lula (49,3%) em empate técnico na véspera do segundo turno. A diferença de 1,4 ponto percentual, dentro da margem de erro, mantém o cenário de equilíbrio. O levantamento detalha votos válidos, totais, potencial e rejeição dos candidatos.

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Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50,7% dos votos válidos, contra 49,3% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na nova pesquisa CNT/MDA, divulgada neste sábado, 24. A diferença de 1,4 ponto percentual mantém os candidatos em empate técnico, considerada a margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. O segundo turno será realizado neste domingo, 25 de outubro.

Na rodada anterior, realizada entre 13 e 15 de outubro, Flávio tinha 50,5% dos votos válidos e Lula, 49,5%. O senador oscilou 0,2 ponto para cima e o presidente, 0,2 ponto para baixo, preservando o cenário de equilíbrio.

O cálculo dos votos válidos considera apenas as intenções de voto atribuídas aos candidatos, excluindo brancos, nulos e indecisos. A nova rodada ouviu 2.032 eleitores entre 21 e 23 de outubro.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a disputa nos votos totais?

No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio registra 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula tem 45%. Brancos e nulos somam 5,8%, e os indecisos representam 2,9%.

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Na pesquisa anterior, o senador aparecia com 46,8% e o presidente, com 45,9%. Ambos oscilaram para baixo: Flávio recuou numericamente 0,5 ponto, e Lula, 0,9 ponto. As variações estão dentro da margem de erro.

No mesmo período, a parcela que declara voto branco ou nulo passou de 4,9% para 5,8%, enquanto os indecisos foram de 2,4% para 2,9%.

Os eleitores ainda podem mudar de voto?

A pesquisa mostra que 92,7% dos entrevistados consultados sobre a firmeza da escolha consideram sua decisão definitiva. Outros 7,3% afirmam que ainda podem mudar de opinião até a eleição.

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Entre os eleitores de Lula, 95% dizem que a escolha está definida, enquanto 5% admitem mudança. No eleitorado de Flávio, os percentuais são de 93% e 7%, respectivamente.

A possibilidade de mudança é maior entre aqueles que pretendem votar em branco ou anular: 31% afirmam que ainda podem rever a decisão, enquanto 69% a consideram definitiva.

Como estão o potencial de voto e a rejeição?

Os dois candidatos também apresentam percentuais próximos no potencial de voto, indicador que reúne os entrevistados que votariam com certeza ou poderiam votar em cada um.

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Lula tem potencial de 50,8%: 43,1% afirmam que votariam nele com certeza e 7,7% dizem que poderiam escolhê-lo. Outros 47,4% declaram que não votariam no presidente.

Flávio registra potencial de 50,5%, formado por 42,5% que votariam nele com certeza e 8% que poderiam votar. A parcela que afirma não votar no senador é de 47,3%.

Essas perguntas são feitas separadamente para cada candidato e medem a disposição dos entrevistados em considerá-los, além da escolha declarada no confronto direto.

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Quem o eleitor acredita que vai vencer?

Embora as intenções de voto mostrem equilíbrio, Flávio aparece à frente na expectativa de vitória. Independentemente da própria preferência, 51,6% dos entrevistados acreditam que o senador ganhará a eleição, enquanto 37,6% apontam Lula.

Outros 10,8% não sabem ou não responderam. O indicador mede a percepção sobre o resultado da disputa, e não a intenção de voto.

Como está a avaliação do governo Lula?

A avaliação positiva do governo federal é de 37,9%, próxima dos 37,8% registrados na rodada anterior. A avaliação negativa passou de 39,5% para 38,4%, enquanto a parcela que considera a administração regular foi de 21,8% para 22,6%.

Na pergunta sobre o desempenho pessoal de Lula à frente do governo, 47,6% aprovam e 48,8% desaprovam. Na pesquisa anterior, os índices eram de 47,7% e 49,3%, respectivamente.

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Como foi feita a pesquisa?

A 173ª rodada da pesquisa CNT/MDA realizou 2.032 entrevistas em 140 municípios entre 21 e 23 de outubro. A coleta foi presencial, em domicílios e pontos de fluxo. Do total de entrevistas, 4% ocorreram no dia 21, 52% no dia 22 e 44% no dia 23.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados receberam ponderação socioeconômica e pelo voto declarado no primeiro turno de 2026, considerando os entrevistados que disseram ter comparecido à votação, incluindo votos em candidatos, brancos e nulos.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02136/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.