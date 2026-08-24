A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro após início da campanha

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Nova pesquisa BTG/Nexus revela um cenário de quase empate entre Lula (46%) e Flávio Bolsonaro (45%) em eventual segundo turno presidencial. A diferença de apenas 1 ponto está dentro da margem de erro. No primeiro turno, Lula mantém a liderança (41% a 37%), mas a distância diminuiu. A rejeição e a avaliação do governo também são detalhadas.

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A disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece praticamente empatada em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo nova pesquisa BTG/Nexus. Lula tem 46% das intenções de voto, contra 45% de Flávio, uma diferença de apenas 1 ponto percentual e dentro da margem de erro do levantamento. Na rodada anterior, da semana passada, o petista marcava 47%, e o senador, 44%.

É a menor distância entre os dois nas últimas três rodadas da pesquisa. Lula havia registrado 47% contra 44% de Flávio nas duas medições anteriores. Agora, além dos 91% que escolhem um dos candidatos, 8% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 1% não soube ou não respondeu.

O equilíbrio se repete em diferentes segmentos do eleitorado. Flávio aparece numericamente à frente entre homens, com 53% a 39%, enquanto Lula tem vantagem entre mulheres, por 52% a 37%. O presidente também se sai melhor no Nordeste, onde marca 57%, ante 35% do adversário. Flávio lidera no Sul, por 54% a 37%, e no Norte e Centro-Oeste, por 53% a 38%. No Sudeste, os dois ficam próximos: Lula tem 46% e Flávio, 44%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a disputa no primeiro turno?

Lula também aparece numericamente à frente no principal cenário estimulado de primeiro turno, mas a distância para Flávio diminuiu. O presidente manteve os 41% registrados na rodada anterior, enquanto o senador passou de 36% para 37%. A diferença, portanto, foi de 5 para 4 pontos percentuais.

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Bem atrás dos dois líderes aparecem Ronaldo Caiado, com 5%, Renan Santos e Romeu Zema, ambos com 3%, e Augusto Cury, com 2%. Os demais nomes têm 1% ou menos. Brancos, nulos e nenhum somam 5%, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

Na pergunta espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula tem 38% e Flávio, 31%. O senador avançou 2 pontos em relação à rodada anterior, enquanto o presidente permaneceu estável. O percentual de indecisos recuou de 17% para 15%.

Confira os números:

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Lula: 41%

Flávio: 37%

Ronaldo Caiado: 5%

Renan Santos: 3%

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Romeu Zema: 3%

Escritor Augusto Cury: 2%

Samara Martins: 1%

Rui Costa Pimenta: 0%

Hertz Dias: 0%

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Edmilson Costa: 0%

Veterinário Wilson Grassi: 0%

Clariana Barão: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 5%

Não sabe/Não respondeu: 3%

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A pesquisa também testou um segundo cenário de primeiro turno com Pablo Marçal. Nessa hipótese, Lula marca 40%, Flávio Bolsonaro, 34%, Ronaldo Caiado, 5%, e Marçal, 4%. Renan Santos aparece com 3% e Zema, com 2%.

O voto em Lula e Flávio está mais consolidado?

Os dois líderes registraram nesta rodada os maiores índices de certeza de voto da série da Nexus. Entre os eleitores de Lula, 88% dizem que a decisão já está tomada e não vai mudar, enquanto 12% admitem que ainda podem alterar a escolha. Entre os que votam em Flávio Bolsonaro, 86% afirmam que não pretendem mudar de candidato e 14% dizem que podem rever o voto.

No conjunto dos entrevistados que escolheram algum candidato no principal cenário de primeiro turno, 80% afirmam que sua decisão está tomada, ante 19% que ainda admitem mudança.

A consolidação é menor entre os demais concorrentes. A certeza de voto chega a 53% entre os eleitores de Renan Santos, 51% entre os de Ronaldo Caiado e 43% entre os de Zema.

Como Lula se sai contra os outros adversários no segundo turno?

Lula aparece numericamente à frente também nos outros três cenários de segundo turno testados pela pesquisa. Contra Zema, o presidente marca 47%, ante 40% do governador mineiro. Brancos, nulos ou nenhum somam 11%, e 2% não souberam responder.

Em uma disputa com Ronaldo Caiado, Lula tem 46%, contra 42% do governador de Goiás. Outros 11% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 2% não souberam ou não responderam.

A maior diferença ocorre contra Renan Santos. Lula registra 47%, ante 35% do adversário. Nesse cenário, 15% escolheriam branco, nulo ou nenhum, e 2% não responderam.

Quem enfrenta maior rejeição?

Lula e Flávio Bolsonaro também aparecem muito próximos no índice de rejeição. Pela primeira vez desde abril, a parcela dos que dizem não votar de jeito nenhum no presidente é numericamente superior à registrada pelo senador: 49% contra 48%.

Ao mesmo tempo, Lula mantém maior proporção de eleitores que dizem que ele é o único candidato em quem votariam. Esse grupo representa 39% do eleitorado para o presidente e 27% para Flávio. Outros 11% dizem que poderiam votar em Lula, enquanto 20% fazem a mesma afirmação sobre o senador.

Os mapas de rejeição mostram diferenças importantes entre os dois. Lula tem maior rejeição entre homens, de 57%, do que entre mulheres, de 42%. Com Flávio ocorre o inverso: 55% das mulheres dizem que não votariam nele, ante 41% dos homens.

Entre os evangélicos, a rejeição a Lula chega a 60%, enquanto a de Flávio fica em 35%. Já entre os eleitores sem religião, 70% rejeitam Flávio Bolsonaro, contra 35% que dizem não votar em Lula.

Como está a avaliação do governo Lula?

A aprovação do governo Lula chega a 48%, enquanto 49% desaprovam a gestão. Os dois indicadores oscilaram 1 ponto para cima em comparação com a rodada anterior.

O voto no presidente acompanha de perto a avaliação de sua administração. Entre os que aprovam o governo, 83% declaram voto em Lula no principal cenário estimulado de primeiro turno. Entre os que desaprovam, 69% escolhem Flávio Bolsonaro.

Quanto da campanha já chegou ao eleitor?

Depois da primeira semana oficial de campanha, 70% dos entrevistados disseram ter sido impactados por algum material eleitoral, como foto, vídeo, publicação em rede social ou panfleto. Lula e Flávio Bolsonaro foram citados por 53% cada, enquanto Pablo Marçal apareceu com 31%.

A pesquisa também perguntou se o eleitor pretende buscar informações sobre os candidatos e seus programas de governo. Seis em cada dez entrevistados, 60%, responderam que sim, enquanto 39% disseram que não. Entre os que pretendem se informar, Flávio Bolsonaro é o candidato mais citado, por 48%, seguido de Lula, com 34%, e Ronaldo Caiado, com 29%.

A 11ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 21 e 23 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-009028/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.