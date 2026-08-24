🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro após início da campanha

Levantamento aponta empate técnico em eventual segundo turno entre candidatos do PT e do PL

Por Da Redação 24 ago 2026, 06h26 | Atualizado em 24 ago 2026, 10h59
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
Continua após publicidade
A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro após início da campanha Priorizar nos meus resultados Google

A disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece praticamente empatada em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo nova pesquisa BTG/Nexus. Lula tem 46% das intenções de voto, contra 45% de Flávio, uma diferença de apenas 1 ponto percentual e dentro da margem de erro do levantamento. Na rodada anterior, da semana passada, o petista marcava 47%, e o senador, 44%.

É a menor distância entre os dois nas últimas três rodadas da pesquisa. Lula havia registrado 47% contra 44% de Flávio nas duas medições anteriores. Agora, além dos 91% que escolhem um dos candidatos, 8% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 1% não soube ou não respondeu.

O equilíbrio se repete em diferentes segmentos do eleitorado. Flávio aparece numericamente à frente entre homens, com 53% a 39%, enquanto Lula tem vantagem entre mulheres, por 52% a 37%. O presidente também se sai melhor no Nordeste, onde marca 57%, ante 35% do adversário. Flávio lidera no Sul, por 54% a 37%, e no Norte e Centro-Oeste, por 53% a 38%. No Sudeste, os dois ficam próximos: Lula tem 46% e Flávio, 44%.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a disputa no primeiro turno?

Lula também aparece numericamente à frente no principal cenário estimulado de primeiro turno, mas a distância para Flávio diminuiu. O presidente manteve os 41% registrados na rodada anterior, enquanto o senador passou de 36% para 37%. A diferença, portanto, foi de 5 para 4 pontos percentuais.

Continua após a publicidade

Bem atrás dos dois líderes aparecem Ronaldo Caiado, com 5%, Renan Santos e Romeu Zema, ambos com 3%, e Augusto Cury, com 2%. Os demais nomes têm 1% ou menos. Brancos, nulos e nenhum somam 5%, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

Na pergunta espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula tem 38% e Flávio, 31%. O senador avançou 2 pontos em relação à rodada anterior, enquanto o presidente permaneceu estável. O percentual de indecisos recuou de 17% para 15%.

Confira os números:

Continua após a publicidade

Lula: 41%
Flávio: 37%
Ronaldo Caiado: 5%
Renan Santos: 3%

Continua após a publicidade

Romeu Zema: 3%
Escritor Augusto Cury: 2%
Samara Martins: 1%
Rui Costa Pimenta: 0%
Hertz Dias: 0%

Continua após a publicidade

Edmilson Costa: 0%
Veterinário Wilson Grassi: 0%
Clariana Barão: 0%
Nenhum/Branco/Nulo: 5%
Não sabe/Não respondeu: 3%

Continua após a publicidade

A pesquisa também testou um segundo cenário de primeiro turno com Pablo Marçal. Nessa hipótese, Lula marca 40%, Flávio Bolsonaro, 34%, Ronaldo Caiado, 5%, e Marçal, 4%. Renan Santos aparece com 3% e Zema, com 2%.

O voto em Lula e Flávio está mais consolidado?

Os dois líderes registraram nesta rodada os maiores índices de certeza de voto da série da Nexus. Entre os eleitores de Lula, 88% dizem que a decisão já está tomada e não vai mudar, enquanto 12% admitem que ainda podem alterar a escolha. Entre os que votam em Flávio Bolsonaro, 86% afirmam que não pretendem mudar de candidato e 14% dizem que podem rever o voto.

No conjunto dos entrevistados que escolheram algum candidato no principal cenário de primeiro turno, 80% afirmam que sua decisão está tomada, ante 19% que ainda admitem mudança.

A consolidação é menor entre os demais concorrentes. A certeza de voto chega a 53% entre os eleitores de Renan Santos, 51% entre os de Ronaldo Caiado e 43% entre os de Zema.

Como Lula se sai contra os outros adversários no segundo turno?

Lula aparece numericamente à frente também nos outros três cenários de segundo turno testados pela pesquisa. Contra Zema, o presidente marca 47%, ante 40% do governador mineiro. Brancos, nulos ou nenhum somam 11%, e 2% não souberam responder.

Em uma disputa com Ronaldo Caiado, Lula tem 46%, contra 42% do governador de Goiás. Outros 11% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 2% não souberam ou não responderam.

A maior diferença ocorre contra Renan Santos. Lula registra 47%, ante 35% do adversário. Nesse cenário, 15% escolheriam branco, nulo ou nenhum, e 2% não responderam.

Quem enfrenta maior rejeição?

Lula e Flávio Bolsonaro também aparecem muito próximos no índice de rejeição. Pela primeira vez desde abril, a parcela dos que dizem não votar de jeito nenhum no presidente é numericamente superior à registrada pelo senador: 49% contra 48%.

Ao mesmo tempo, Lula mantém maior proporção de eleitores que dizem que ele é o único candidato em quem votariam. Esse grupo representa 39% do eleitorado para o presidente e 27% para Flávio. Outros 11% dizem que poderiam votar em Lula, enquanto 20% fazem a mesma afirmação sobre o senador.

Os mapas de rejeição mostram diferenças importantes entre os dois. Lula tem maior rejeição entre homens, de 57%, do que entre mulheres, de 42%. Com Flávio ocorre o inverso: 55% das mulheres dizem que não votariam nele, ante 41% dos homens.

Entre os evangélicos, a rejeição a Lula chega a 60%, enquanto a de Flávio fica em 35%. Já entre os eleitores sem religião, 70% rejeitam Flávio Bolsonaro, contra 35% que dizem não votar em Lula.

Como está a avaliação do governo Lula?

A aprovação do governo Lula chega a 48%, enquanto 49% desaprovam a gestão. Os dois indicadores oscilaram 1 ponto para cima em comparação com a rodada anterior.

O voto no presidente acompanha de perto a avaliação de sua administração. Entre os que aprovam o governo, 83% declaram voto em Lula no principal cenário estimulado de primeiro turno. Entre os que desaprovam, 69% escolhem Flávio Bolsonaro.

Quanto da campanha já chegou ao eleitor?

Depois da primeira semana oficial de campanha, 70% dos entrevistados disseram ter sido impactados por algum material eleitoral, como foto, vídeo, publicação em rede social ou panfleto. Lula e Flávio Bolsonaro foram citados por 53% cada, enquanto Pablo Marçal apareceu com 31%.

A pesquisa também perguntou se o eleitor pretende buscar informações sobre os candidatos e seus programas de governo. Seis em cada dez entrevistados, 60%, responderam que sim, enquanto 39% disseram que não. Entre os que pretendem se informar, Flávio Bolsonaro é o candidato mais citado, por 48%, seguido de Lula, com 34%, e Ronaldo Caiado, com 29%.

A 11ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 21 e 23 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-009028/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Renan Santos
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).