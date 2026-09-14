A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa Lula x Flávio a três semanas da eleição

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Lula volta a liderar numericamente contra Flávio Bolsonaro no segundo turno (47% x 46%) e amplia vantagem no primeiro turno (42% x 37%), segundo pesquisa BTG/Nexus. A concentração de votos na dupla cresce e outros candidatos perdem espaço. Aprovação do governo Lula e percepção de melhora na renda também são destaques.

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A três semanas do primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva voltou a aparecer numericamente à frente de Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa de segundo turno, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14. O presidente tem 47% das intenções de voto, contra 46% do senador do PL. A diferença de 1 ponto percentual está dentro da margem de erro e mantém os dois em empate técnico.

Na rodada anterior, Flávio havia aparecido pela primeira vez numericamente à frente, com 46%, contra 45% de Lula. Agora, o senador permanece no mesmo patamar, enquanto o presidente oscila 2 pontos para cima e retoma a dianteira numérica.

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 13 de setembro, em meio a novos e intensos desdobramentos da crise no Supremo Tribunal Federal, com a abertura de sigilo dos casos Master e Dark Horse. A pesquisa não permite, porém, atribuir as oscilações eleitorais diretamente a esses episódios.

O que mudou no primeiro turno?

Lula também ampliou numericamente sua votação no principal cenário estimulado de primeiro turno. O presidente passou de 39% para 42%, enquanto Flávio Bolsonaro foi de 35% para 37%.

Com isso, a distância entre os dois passou de 4 para 5 pontos percentuais.

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Augusto Cury, que havia chegado a 11% duas semanas antes e marcado 9% na rodada passada, recuou agora para 6%. Ronaldo Caiado aparece com 5%, Renan Santos tem 2%, e Romeu Zema e Samara registram 1% cada. Brancos e nulos somam 4%, e 2% não souberam ou não responderam.

Confira os números abaixo:

Lula: 42%

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Flávio Bolsonaro: 37%

Escritor Augusto Cury: 6%

Ronaldo Caiado: 5%

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Renan Santos: 2%

Zema: 1%

Samara: 1%

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Rui Costa Pimenta: 0%

Hertz Dias: 0%

Edmilson Costa: 0%

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Veterinário Wilson Grassi: 0%

Clariana Barão: 0%

Branco/Nulo/Nenhum: 4%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Na pesquisa espontânea, Lula passou de 39% para 40%, enquanto Flávio cresceu de 31% para 34%. Cury registra 5%, Caiado e Renan têm 2% cada, e Zema aparece com 1%. Os indecisos somam 10%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A disputa está se concentrando em Lula e Flávio?

Os números indicam uma redução do espaço dos demais candidatos nas últimas duas semanas.

Segundo a Nexus, os candidatos fora da dupla Lula-Flávio somavam 21% no primeiro turno duas semanas atrás e agora reúnem 15%. Ao mesmo tempo, Lula e Flávio passaram a concentrar quase oito em cada dez intenções de voto no cenário estimulado.

A perda de terreno de Augusto Cury é o principal movimento desse bloco. Depois de atingir 11%, o escritor caiu para 9% na semana passada e agora marca 6%.

Lula também volta a superar Augusto Cury no segundo turno?

Sim. Na rodada anterior, Cury havia aparecido numericamente à frente de Lula por 45% a 43%, em empate técnico.

Agora, o quadro se inverteu: Lula tem 45% contra 42% de Cury. O presidente também aparece numericamente à frente dos demais adversários testados: são 47% contra 41% de Ronaldo Caiado, 49% contra 39% de Zema e 48% contra 37% de Renan Santos.

Assim, Lula volta a liderar numericamente todos os cenários de segundo turno testados pela Nexus.

Confira os números abaixo:

Lula x Flávio Bolsonaro: 47% x 46%

Lula x Ronaldo Caiado: 47% x 41%

Lula x Zema: 49% x 39%

Lula x Renan Santos: 48% x 37%

Lula x Escritor Augusto Cury: 45% x 42%

O voto no primeiro turno está mais consolidado?

O grau de certeza segue elevado. Entre os eleitores que escolheram algum candidato no primeiro turno, 83% dizem que a decisão já está tomada e não vai mais mudar. Outros 17% admitem trocar de voto. Na rodada anterior, os percentuais eram 81% e 17%, respectivamente.

Entre os eleitores de Lula, 89% afirmam que não pretendem mudar de escolha. Flávio registra índice próximo, de 86%.

Cury tem 65% de voto consolidado, assim como Renan Santos. Ronaldo Caiado aparece com 48%, e Zema, com 30%.

Quem é a principal segunda opção dos eleitores?

Entre os 17% que ainda admitem mudar de voto, Augusto Cury continua aparecendo como principal alternativa, embora com menos força do que na rodada anterior.

O escritor é citado por 17%. Lula aparece logo atrás, com 14%, seguido por Ronaldo Caiado, com 13%, e Flávio Bolsonaro, com 12%. Renan Santos tem 9% e Zema, 7%.

Com base na firmeza da decisão e nas segundas opções, a Nexus calcula um piso de 38% e teto de 44% para Lula. Flávio varia de 32% a 39%, e Cury, de 4% a 9%.

Quem tem maior potencial de voto e menor rejeição?

Lula avançou nesse indicador. Seu potencial de voto passou de 47% para 50%, enquanto o de Flávio foi de 47% para 48%.

No caso do presidente, 38% dizem que ele é o único candidato em quem votariam e 12% afirmam que poderiam escolhê-lo, mas também consideram outro nome. Flávio tem 30% de voto exclusivo e 18% de potencial adicional.

A rejeição de Lula oscilou de 49% para 48%. A de Flávio permaneceu em 50% pela terceira semana consecutiva.

Augusto Cury tem potencial de voto de 42% e rejeição de 33%. Caiado aparece com potencial de 37% e rejeição de 39%; Zema, com 31% e 42%; e Renan, com 24% e 43%.

A aprovação do governo Lula melhorou?

A aprovação do governo voltou a subir numericamente depois de duas semanas de piora. O índice passou de 45% para 47%, enquanto a desaprovação oscilou de 50% para 49%. A diferença entre os dois indicadores caiu de 5 para 2 pontos percentuais.

Na avaliação qualitativa, 37% classificam o governo como ótimo ou bom, 18% como regular e 44% como ruim ou péssimo.

O que o eleitor diz que melhorou — e piorou — desde 2023?

A pesquisa também investigou como os brasileiros percebem mudanças em diferentes aspectos da própria vida desde o início do atual governo.

Renda apresenta saldo positivo: 41% dizem que houve melhora, enquanto 29% enxergam piora. No bem-estar geral, são 40% de melhora contra 27% de piora. Na educação, 40% veem melhora e 31%, piora.

Os resultados são menos favoráveis ao governo em segurança, poder de compra e capacidade de poupança. Na segurança, 45% dizem que a situação piorou, contra 24% que enxergam melhora. No poder de compra, são 43% de piora e 36% de melhora. Na capacidade de poupar ou investir, 36% veem piora, contra 30% que apontam melhora.

Na saúde, 35% dizem que houve melhora e 32%, piora.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 14ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone entre os dias 11 e 13 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04076/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.