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Política

A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa Flávio x Lula a menos de uma semana do segundo turno

Levantamento é o primeiro do instituto após a aprovação do fim da escala 6x1 pelo Congresso e mostra redução da diferença entre os candidatos

Por Da Redação 19 out 2026, 06h20 | Atualizado em 19 out 2026, 12h18
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Carlos Moura/Agência Senado; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa Flávio x Lula a menos de uma semana do segundo turno Priorize VEJA no Google

A menos de uma semana do segundo turno da eleição presidencial, Flávio Bolsonaro aparece com 50,3% dos votos válidos e Lula, com 49,7%, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 19. A diferença entre os dois é de apenas 0,6 ponto percentual, em cenário classificado pelo instituto como empate técnico.

Na rodada anterior, divulgada uma semana antes, Flávio tinha 51,6% dos votos válidos e Lula, 48,4%. A distância, que era de 3,2 pontos percentuais, caiu para 0,6 ponto. A nova pesquisa é também a primeira da BTG/Nexus realizada após a aprovação pelo Congresso do fim da escala 6×1, tema testado separadamente no levantamento.

Como está a disputa nos votos totais?

No cenário estimulado, que considera toda a amostra, Flávio Bolsonaro tem 46,5% das intenções de voto e Lula, 45,9%. Outros 4,7% afirmam que votarão em branco ou nulo, enquanto 2,9% não sabem ou não responderam.

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Na semana passada, Flávio tinha 47,9% e Lula, 45,1%. Assim, o candidato do PL oscilou 1,4 ponto percentual para baixo, enquanto o presidente oscilou 0,8 ponto para cima. Branco e nulo permaneceram em 4,7%, enquanto os indecisos passaram de 2,3% para 2,9%.

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E o que mostra a intenção de voto espontânea?

Quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, há empate numérico: Flávio Bolsonaro e Lula aparecem com 44,5% cada. Branco ou nulo somam 4,7%, enquanto 6,2% não sabem ou não responderam.

Na rodada anterior, Flávio tinha 46,3% no espontâneo e Lula, 44,5%. Branco e nulo somavam 5,2% e os indecisos, 3,9%.

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Quantos eleitores ainda podem mudar de voto?

O percentual de eleitores que admitem mudar sua decisão aumentou na última semana. Agora, 8,4% dizem que ainda podem trocar de voto até o segundo turno, ante 6,6% na pesquisa anterior. Outros 90,9% afirmam que a decisão já está tomada e não vai mais mudar.

Entre os eleitores de Flávio, 94,5% dizem estar definitivamente decididos e 4,7% admitem mudança. No eleitorado de Lula, 94% consideram a escolha definitiva, enquanto 6% ainda podem trocar de candidato. Entre os indecisos, 78,4% dizem que ainda podem mudar sua decisão.

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Para onde podem ir os votos de quem ainda está em dúvida?

Entre os 8,4% que afirmam poder mudar de voto, a principal segunda opção é branco ou nulo, citada por 59,3%. Lula aparece como segunda opção de 14,9%, enquanto Flávio é mencionado por 7,1%. Outros 18,7% não sabem ou não responderam.

A partir dessas respostas, a Nexus calcula que Flávio, hoje com 46,5%, poderia ficar entre 44,4% e 47,2% no total da amostra. Lula, atualmente com 45,9%, aparece numa faixa entre 43,1% e 47,1%. O cálculo não é uma projeção de resultado, mas uma simulação construída a partir da possibilidade declarada de mudança de voto e da segunda opção dos entrevistados.

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Para onde foram os votos de Caiado, Zema, Renan e Cury?

Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente entre os eleitores dos quatro principais candidatos eliminados no primeiro turno. Entre quem votou em Ronaldo Caiado, 68,3% dizem agora votar em Flávio e 21,6%, em Lula. Entre os eleitores de Zema, são 67,7% para Flávio e 13,4% para Lula, enquanto 18,9% declaram branco ou nulo.

Entre os eleitores de Renan Santos, Flávio registra 43,7% e Lula, 33,6%, com 22,7% de branco ou nulo. Já entre os eleitores de Augusto Cury, a diferença é menor: 44,2% para Flávio e 38% para Lula, enquanto 16,7% dizem votar em branco ou nulo.

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Onde Lula e Flávio têm seus maiores percentuais?

Os cruzamentos mostram Lula com vantagem entre mulheres, jovens de 16 a 24 anos, nordestinos, eleitores com ensino fundamental e brasileiros de menor renda. Entre as mulheres, Lula tem 52,6% e Flávio, 40,1%. Entre os jovens de 16 a 24 anos, são 52,8% para Lula e 36,2% para Flávio.

No Nordeste, Lula chega a 66,2%, enquanto Flávio tem 27,9%. Entre quem recebe até um salário mínimo, o presidente registra 59% e o senador, 31,4%.

Flávio aparece à frente entre homens, nas faixas de renda acima de dois salários mínimos, entre eleitores com ensino médio ou superior e nas regiões Norte/Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No Sul, alcança 61%, contra 31,4% de Lula. Entre os homens, são 53,7% para Flávio e 38,3% para Lula.

Como católicos e evangélicos se dividem?

Entre os católicos, Lula aparece com 52,7% e Flávio, com 42,4%. Entre os evangélicos, o cenário se inverte: Flávio tem 62,1% e Lula, 31,6%.

Lula também aparece à frente entre eleitores de outras religiões, com 52,4% contra 35,4%, e entre aqueles sem religião, com 50% contra 32,7%.

Quem o eleitor acredita que vai vencer?

Flávio Bolsonaro continua sendo apontado pela maioria como provável vencedor, mas o percentual caiu em relação à semana anterior. Agora, 53,7% acreditam na vitória do senador, contra 39,2% que apontam Lula. Outros 7,1% não sabem ou não responderam.

Na rodada anterior, 58,7% acreditavam na vitória de Flávio e 36,2% na de Lula. Entre os atuais eleitores do senador, 94,5% acreditam que ele vencerá; entre os eleitores do presidente, 80% apontam Lula como vencedor, enquanto 13,1% acreditam na vitória de Flávio.

Como está a rejeição dos dois candidatos?

A rejeição de Lula recuou numericamente de 50,6% para 47,8% em uma semana. A de Flávio Bolsonaro oscilou de 47% para 46,8%. Com isso, a diferença entre os dois indicadores caiu para 1 ponto percentual.

O potencial de voto calculado pela soma dos que dizem que o candidato é o único em quem votariam com aqueles que afirmam que poderiam escolhê-lo chega exatamente aos mesmos 50,1% para Lula e Flávio.

O que a pesquisa mostra sobre o fim da escala 6×1?

A nova rodada é a primeira do instituto depois da aprovação do fim da escala 6×1 pelo Congresso. Segundo a pesquisa, 66,2% dos entrevistados aprovam a medida, 26,4% desaprovam e 7,4% não sabem ou não responderam.

A avaliação muda conforme a intenção de voto. Entre os eleitores de Lula no segundo turno, 91,4% aprovam o fim da escala e 5,3% desaprovam. Entre os eleitores de Flávio, 41,1% aprovam e 48,6% desaprovam.

Quanto do eleitorado pretende comparecer às urnas?

A pesquisa mostra que 85,9% afirmam já ter decidido que irão comparecer para votar e outros 7% dizem que provavelmente irão. Juntos, esses grupos representam 92,9% do eleitorado.

Do outro lado, 2,6% dizem que provavelmente não irão votar ou justificarão a ausência e 2,9% já decidiram que não comparecerão ou irão justificar. Outros 1,6% não sabem ou não responderam.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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