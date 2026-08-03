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Política

A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

Levantamento mostra avanço de Flávio Bolsonaro no primeiro e no segundo turno; diferença entre líderes é a menor registrada pelo instituto desde abril

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 05h56 | Atualizado em 3 ago 2026, 13h35
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 3, mostra uma disputa presidencial mais apertada a menos de duas semanas do início da campanha eleitoral. Embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permaneça na liderança em todos os cenários testados, o senador Flávio Bolsonaro (PL) reduziu a diferença tanto no primeiro quanto no segundo turno, recuperando terreno após meses de estabilidade.

No primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 37%. Em relação à rodada anterior da pesquisa, realizada no dia 27 de julho, o presidente oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto o senador cresceu quatro pontos, reduzindo a vantagem de nove para quatro pontos percentuais. É a menor distância entre os dois desde abril, segundo a série histórica do instituto.

Como ficou a disputa no primeiro turno?

O levantamento mantém Lula na liderança, mas confirma o fortalecimento de Flávio Bolsonaro como principal adversário do presidente.

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Atrás dos dois aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, Renan Santos (Missão), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 3%. Os demais candidatos registram percentuais inferiores e não alteram o quadro de polarização observado desde o início da série histórica da BTG/Nexus.

Confira os números:

Lula: 41% (42% na última)

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Flávio Bolsonaro: 37% (33% na última)
Ronaldo Caiado: 5% (6% na última)
Renan Santos: 4% (5% na última)
Romeu Zema: 3% (3% na última)
Augusto Cury: 1%

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Cabo Daciolo: 1%
Samara Martins: 1%
Rui Costa Pimenta: 0%
Hertz Dias: 0%
Heró Bezerra: 0%

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Edmilson Costa: 0%
Nenhum/Branco/Nulo: 4% (6% na última)
Não sabe/Não respondeu: 3% (2% na última)

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O que mudou no segundo turno?

A aproximação também aparece na principal simulação de segundo turno. Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro chega a 45%. Em relação à pesquisa anterior, o presidente recuou um ponto percentual e o senador avançou dois, reduzindo a vantagem de quatro para apenas um ponto percentual. Considerando a margem de erro do levantamento, o cenário configura empate técnico entre os dois candidatos.

O resultado representa uma mudança relevante em relação às últimas semanas, quando Lula mantinha uma vantagem mais confortável nas simulações de segundo turno realizadas pelo instituto.

Confira os números:

Lula x Flávio Bolsonaro

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Lula: 46% (47% na última)
Flávio Bolsonaro: 45% (43% na última)
Branco/Nulo/Nenhum: 8% (9% na última)
Não sabe/Não respondeu: 2% (1% na última)

Lula x Romeu Zema

Lula: 46% (46% na última)
Romeu Zema: 40% (42% na última)
Branco/Nulo/Nenhum: 10% (11% na última)
Não sabe/Não respondeu: 3% (1% na última)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 46% (45% na última)
Ronaldo Caiado: 42% (43% na última)
Branco/Nulo/Nenhum: 10% (10% na última)
Não sabe/Não respondeu: 3% (2% na última)

Lula x Renan Santos

Lula: 47% (47% na última)
Renan Santos: 37% (39% na última)
Branco/Nulo/Nenhum: 13% (13% na última)
Não sabe/Não respondeu: 3% (2% na última)

Lula ainda preserva vantagens?

Apesar da redução da distância nas intenções de voto, o presidente continua apresentando indicadores favoráveis.

A pesquisa mostra que Lula mantém potencial de voto superior ao de Flávio Bolsonaro. Metade dos entrevistados afirma que poderia votar no petista, contra 47% que dizem o mesmo em relação ao senador. O levantamento também registra que ambos passaram a dividir o mesmo índice de rejeição, de 49%, algo que não ocorria desde abril.

Esses indicadores sugerem que, embora a disputa tenha se tornado mais equilibrada, Lula ainda preserva margem para ampliar sua votação durante a campanha.

Como foi realizada a pesquisa?

A BTG/Nexus entrevistou 2. 002 eleitores por telefone entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02874/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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