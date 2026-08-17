A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

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Lula mantém a liderança na corrida presidencial, com 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 36% de Flávio Bolsonaro, segundo a 10ª pesquisa BTG/Nexus. No segundo turno, o petista registra 47% ante 44% do senador, caracterizando um empate técnico pela margem de erro. O cenário geral demonstra estabilidade.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança na corrida presidencial na largada oficial da campanha e aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, mas os dois seguem tecnicamente empatados, segundo a 10ª rodada da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 17. No primeiro turno, o presidente tem 41% das intenções de voto, contra 36% do senador do PL. Na simulação de segundo turno entre os dois, o petista marca 47%, ante 44% do filho de Jair Bolsonaro.

A vantagem de três pontos percentuais no segundo turno está dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos para mais ou para menos. O cenário, portanto, é de empate técnico. Na rodada anterior, o placar era o mesmo, de 47% a 44%, segundo o levantamento.

Como está a disputa no primeiro turno?

O cenário estimulado mantém Lula e Flávio Bolsonaro isolados na frente dos demais candidatos. O petista aparece com 41%, enquanto Flávio tem 36%. Ronaldo Caiado registra 5%, Renan Santos, 4%, e Romeu Zema, 4%. Os demais nomes somam 2%, enquanto 5% dos entrevistados dizem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato e 2% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula também lidera. O presidente tem 38%, contra 29% de Flávio Bolsonaro. Caiado aparece com 3%, Zema com 2% e Renan Santos com 1%. Outros nomes somam 3%, enquanto 6% optam por branco, nulo ou nenhum e 17% não sabem ou não respondem.

A BTG/Nexus aponta ainda que a maior parte dos eleitores que já escolheram um candidato considera sua decisão definida: 78% dizem que o voto não vai mudar, enquanto 20% admitem que ainda podem mudar de opção.

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Lula: 41% (era 40% há uma semana)

Flávio Bolsonaro: 36% (era 35%)

Ronaldo Caiado: 5%

Renan Santos: 4%

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Romeu Zema: 4%

Augusto Cury: 1%

Samara Martins: 1%

Rui Costa Pimenta: 0%

Hertz Dias: 0%

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Heró Bezerra: 0%

Edmilson Costa: 0%

Wilson Grassi Júnior: 0%

Clariana Barão: 0%

Nenhum/branco/nulo: 5%

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Não sabe/não respondeu: 2%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Lula mantém vantagem contra Flávio no segundo turno?

No cenário considerado mais provável pela pesquisa, Lula aparece com 47% e Flávio Bolsonaro com 44%. Brancos, nulos e nenhum candidato somam 8%, enquanto 1% não sabe ou não responde. Como a diferença entre os dois é de três pontos e a margem de erro é de dois pontos, o resultado configura empate técnico.

O resultado também mostra estabilidade em relação à rodada anterior. Segundo a Nexus, Lula e Flávio oscilaram um ponto positivamente no cenário geral de segundo turno, mas o placar específico entre os dois permaneceu em 47% a 44%.

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Lula também empata tecnicamente com Caiado?

Entre os demais cenários de segundo turno, o confronto com Ronaldo Caiado é o único em que a diferença também fica dentro da margem de erro. Lula aparece com 45%, enquanto o ex-governador de Goiás tem 42%. Brancos, nulos e nenhum candidato somam 11%, e 2% não sabem ou não respondem.

A diferença de três pontos também caracteriza empate técnico nesse cenário. Em relação à rodada anterior, Lula oscilou negativamente um ponto, enquanto Caiado manteve os mesmos 42%.

Como Lula se sai contra Romeu Zema e Renan Santos?

Contra Romeu Zema, Lula aparece com 46%, ante 41% do governador de Minas Gerais. O resultado deixa o petista numericamente à frente, com diferença de cinco pontos, acima da margem de erro de dois pontos. Brancos, nulos e nenhum candidato somam 11%.

No confronto com Renan Santos, a vantagem de Lula é maior: 47% a 36%. Nesse cenário, 14% dizem votar em branco, nulo ou em nenhum dos dois e 3% não sabem ou não respondem.

Confira todos os cenários de segundo turno:

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 47% (era 47% há uma semana)

Flávio: 44% (era 44%)

Brancos/nulos/nenhum: 8% (era 8%)

Não sabe/não respondeu: 1% (era 1%)

Lula x Romeu Zema

Lula: 46% (era 47%)

Zema: 41% (era 40%)

Brancos/nulos/nenhum: 11% (era 11%)

Não sabe/não respondeu: 2% (era 2%)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 45% (era 46%)

Caiado: 42% (era 42%)

Brancos/nulos/nenhum: 11% (era 9%)

Não sabe/não respondeu: 2% (era 2%)

Lula x Renan Santos

Lula: 47% (era 46%)

Renan: 36% (era 37%)

Branco/nulo/nenhum: 14% (era 14%)

Não sabe/não respondeu: 3% (era 3%)

O que mudou na corrida presidencial?

A 10ª rodada da BTG/Nexus aponta estabilidade no quadro geral. Na avaliação da própria Nexus, Lula e Flávio são os únicos candidatos que aparecem em condições de chegar ao segundo turno, enquanto os demais nomes permanecem distantes dos dois líderes.

A rejeição também permanece próxima: 48% dos entrevistados dizem que não votariam em Lula, enquanto 50% afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro.

A pesquisa BTG/Nexus foi realizada pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados por telefone, entre 14 e 16 de agosto, com 2. 003 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A amostra foi definida a partir de cotas de sexo, idade, escolaridade, tipo de telefonia e DDD. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03317/2026.