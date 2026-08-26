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Política

A nova pesquisa AtlasIntel sobre disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil

Levantamento também mede a avaliação do governo, a disputa entre Tarcísio e Haddad e a confiança do eleitor em diferentes áreas de governo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 22h19
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ruy Baron/BaronImagens/Divulgação)
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A nova pesquisa AtlasIntel sobre disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa da AtlasIntel vai medir a disputa presidencial no maior colégio eleitoral do Brasil, o estado de São Paulo. O questionário apresenta uma lista de candidatos para o primeiro turno e testa Lula em quatro possíveis cenários de segundo turno.

A pesquisa da AtlasIntel tem 1.800 entrevistas, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A coleta está prevista para ocorrer de 26 a 31 de agosto de 2026, com divulgação em 1º de setembro. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02563/2026 e tem como contratante a própria AtlasIntel Tecnologia de Dados Ltda.

Quais candidatos aparecem na disputa?

O questionário apresenta doze nomes ao eleitor. Estão na lista Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Romeu Zema (Novo).

A pesquisa testa quatro confrontos envolvendo Lula. O petista é colocado diante de Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos.

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E a disputa estadual?

Para o governo de São Paulo, o primeiro turno apresenta Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP). No segundo turno, o questionário testa um confronto entre Haddad e Tarcísio.

A pesquisa também pede que o eleitor escolha até três problemas que considera mais graves no estado. Entre as opções estão qualidade da educação, acesso à saúde, criminalidade, corrupção, desemprego, infraestrutura, mobilidade, habitação, pobreza e desigualdade social, inflação e preços altos, meio ambiente, situação financeira do estado, saneamento, burocracia e ineficiência estatal, carga tributária, violência contra a mulher e violência policial.

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Como a pesquisa avalia Lula, Tarcísio e Haddad?

O levantamento mede a aprovação e a avaliação dos governos de Lula e Tarcísio de Freitas, além de perguntar se o governador paulista merece ser reeleito e como sua gestão é comparada à de João Doria.

A pesquisa também coloca Tarcísio e Fernando Haddad frente a frente para saber em quem o eleitor confia mais em áreas como saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, pobreza e desigualdade social, combate à corrupção, impostos e carga tributária, geração de empregos, transporte público, equilíbrio fiscal e controle de gastos e infraestrutura.

Além disso, o questionário mede a imagem de 17 políticos, entre eles Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad, Lula, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Marina Silva, Simone Tebet, Geraldo Alckmin, Eduardo Bolsonaro, Guilherme Derrite, Ricardo Nunes, Ricardo Salles, Márcio França, André do Prado e Renan Santos.

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