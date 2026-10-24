A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa pelo governo do Tocantins na véspera do segundo turno

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Nova pesquisa AtlasIntel para o governo do Tocantins mostra Vicentinho Junior com 59,5% dos votos válidos, contra 40,5% da Professora Dorinha. A diferença é de 19 pontos percentuais. O levantamento detalha a divisão dos votos por sexo, idade, renda, escolaridade e regiões do estado, além de analisar a migração dos votos do primeiro turno e a relação com o voto presidencial.

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Vicentinho Junior aparece com 59,5% dos votos válidos e Professora Dorinha, com 40,5%, na nova pesquisa AtlasIntel sobre o segundo turno para o governo do Tocantins, divulgada neste sábado, 24. A diferença entre os dois candidatos é de 19 pontos percentuais.

O levantamento ouviu 1.891 eleitores do estado entre os dias 18 e 23 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Como fica a disputa nos votos totais?

Considerando todos os entrevistados, Vicentinho Junior registra 53,6% das intenções de voto e Professora Dorinha, 36,5%. Outros 6,3% dizem que votarão em branco ou nulo, enquanto 3,6% ainda não sabem em quem votar.

Quando brancos, nulos e indecisos são retirados do cálculo, os percentuais passam para 59,5% para Vicentinho e 40,5% para Dorinha.

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Como homens e mulheres se dividem?

Os cruzamentos da AtlasIntel mostram diferenças no comportamento de homens e mulheres. Vicentinho Junior registra 57,6% entre os homens e 48,6% entre as mulheres. Professora Dorinha aparece com 36,1% entre os homens e 38,3% entre as mulheres.

Os demais entrevistados desses grupos se distribuem entre voto branco ou nulo e indecisão. Como os recortes têm bases menores do que a amostra total, os percentuais devem ser interpretados com cautela.

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Como a idade muda a disputa?

Vicentinho aparece numericamente à frente nas diferentes faixas etárias apresentadas pelo levantamento, mas a intensidade da vantagem varia. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, registra 58,2%, enquanto Dorinha tem 31,8%. Na faixa de 25 a 34 anos, os percentuais são de 54% e 33,5%, respectivamente.

Entre os eleitores de 35 a 44 anos, Vicentinho tem 52,1% e Dorinha, 36%. Dos 45 aos 59 anos, registra 50,5%, contra 42,2% da adversária.

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Como renda e escolaridade dividem o eleitorado?

A AtlasIntel também apresenta diferenças conforme a renda familiar. Os percentuais de Vicentinho variam entre os diferentes grupos, assim como os de Professora Dorinha, mostrando que a distribuição do voto não é uniforme entre os segmentos econômicos.

Na escolaridade, o levantamento separa os entrevistados entre ensino fundamental e médio e ensino superior. Também nesse recorte, Vicentinho aparece numericamente à frente de Dorinha.

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Como está a disputa nas diferentes regiões do Tocantins?

A pesquisa apresenta recortes para Araguaína, Palmas, Gurupi e a região intermediária de Palmas. Os percentuais variam de uma área para outra, mas Vicentinho registra vantagem numérica nos principais recortes territoriais apresentados no relatório.

Como essas divisões regionais reduzem o número de entrevistas em cada grupo, os resultados devem ser lidos com cautela e não têm necessariamente a mesma precisão da estimativa estadual.

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Para onde foram os votos do primeiro turno?

O levantamento também cruza a intenção de voto atual com o candidato escolhido no primeiro turno. Entre os eleitores que declaram ter votado em Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Renan Santos, os votos se redistribuem em proporções diferentes entre Vicentinho e Dorinha.

A pesquisa mostra ainda elevada retenção entre os eleitores dos próprios finalistas, além da divisão entre quem votou em outros candidatos, branco ou nulo ou não compareceu na primeira etapa da eleição.

Como o voto presidencial se relaciona com a disputa estadual?

A AtlasIntel também cruza a escolha para governador com a intenção de voto presidencial no segundo turno. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro e Lula, a distribuição entre Vicentinho e Dorinha é bastante diferente, revelando outra linha de divisão do eleitorado tocantinense.

O cruzamento mostra associação entre as escolhas nas duas disputas, mas não permite concluir que o voto presidencial determine a decisão para o governo estadual.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.891 eleitores do Tocantins entre 18 e 23 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números TO-01088/2026 e BR-08848/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.