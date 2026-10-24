A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa pelo governo do Amazonas, a última do segundo turno

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Pesquisa AtlasIntel aponta Omar Aziz com 56,9% dos votos válidos, contra 43,1% de Professora Maria do Carmo no Amazonas. O levantamento detalha a preferência do eleitorado por gênero, faixa etária, localização, renda, religião e correlação com a eleição presidencial, revelando nuances importantes da disputa.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Omar Aziz aparece com 56,9% dos votos válidos e Professora Maria do Carmo, com 43,1%, na nova pesquisa AtlasIntel sobre o segundo turno para o governo do Amazonas, divulgada neste sábado, 24. A diferença entre os dois candidatos é de 13,8 pontos percentuais.

O levantamento ouviu 1.825 eleitores amazonenses entre os dias 18 e 23 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Como fica a disputa nos votos totais?

Considerando todos os entrevistados, Omar Aziz registra 55,4% das intenções de voto e Professora Maria do Carmo, 42,1%. Outros 1,7% dizem que votarão em branco ou nulo, enquanto 0,8% ainda não sabem em quem votar.

Quando brancos, nulos e indecisos são retirados do cálculo, os percentuais passam para 56,9% para Omar e 43,1% para Maria do Carmo.

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Como homens e mulheres se dividem?

Os cruzamentos mostram diferenças relevantes entre homens e mulheres. Entre os homens, Maria do Carmo aparece com 50,8%, enquanto Omar registra 46,7%. Entre as mulheres, o quadro se inverte: Omar tem 63,8% e Maria do Carmo, 33,7%.

Os demais entrevistados nesses grupos se distribuem entre voto branco ou nulo e indecisão.

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Como a idade muda a disputa?

Omar aparece numericamente à frente em várias faixas etárias, mas a diferença varia conforme a idade. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, registra 67,7%, contra 22,7% de Maria do Carmo. Na faixa de 25 a 34 anos, os percentuais são de 55,2% e 43,2%, respectivamente.

Entre os eleitores de 35 a 44 anos, Omar tem 44,4% e Maria do Carmo, 54,8%. Dos 45 aos 59 anos, Omar registra 55,2%, contra 43,9% da adversária.

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Onde Omar e Maria do Carmo têm seus maiores percentuais?

A pesquisa também mostra diferenças dentro do estado. Na capital, Omar registra 56,1% e Maria do Carmo, 40,8%. Na região intermediária de Manaus, os percentuais são de 60,2% e 35,4%, respectivamente.

Em Parintins, Omar aparece com 71,5%, contra 26,7% da adversária. Em Tefé, registra 67,9% e Maria do Carmo, 29,5%. Já em outras áreas do estado, a distância entre os dois varia de forma significativa, o que recomenda cautela na leitura dos recortes menores.

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Como renda e religião dividem o voto?

A AtlasIntel aponta vantagem numérica de Omar em diferentes faixas de renda, embora o tamanho dessa diferença varie entre os grupos. Nos recortes religiosos, o comportamento também muda conforme a identificação dos entrevistados.

Entre católicos, Omar aparece com 71,1%, contra 30,4% de Maria do Carmo. Entre evangélicos, a disputa é diferente: Omar registra 30,4% e Maria do Carmo, 67,8%.

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Como o voto presidencial se relaciona com a disputa estadual?

O cruzamento com a eleição presidencial mostra uma divisão clara entre os eleitorados. Entre os eleitores de Lula, Omar Aziz registra 97,1% e Maria do Carmo, 0,7%. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, Maria do Carmo aparece com 89,1% e Omar, com 9,3%.

O dado revela forte associação entre as escolhas para presidente e governador nesse recorte, mas não permite concluir que uma escolha determine a outra.

Para onde foram os votos do primeiro turno?

A AtlasIntel também cruza a intenção de voto no segundo turno com a escolha feita na primeira etapa da eleição. Entre os eleitores que declaram ter votado em Augusto Cury, Omar registra 63,2% e Maria do Carmo, 32,1%. Entre os de Renan Santos, os percentuais são de 51,2% para Omar e 46,8% para Maria do Carmo.

Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, Maria do Carmo aparece numericamente à frente, com 68,9%, enquanto Omar registra 13,3%. Como esses grupos têm bases menores do que a amostra total, os resultados devem ser interpretados com cautela.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.825 eleitores do Amazonas entre 18 e 23 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números AM-09640/2026 e BR-04062/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.