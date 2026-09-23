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Política

A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Nordeste

Levantamento também testará cenários para governo estadual e Senado, além de medir avaliação de governos e lideranças políticas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 21h45
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Nordeste Priorizar nos meus resultados Google

A AtlasIntel fará uma nova rodada de pesquisa eleitoral na Bahia, maior colégio eleitoral do Nordeste, para medir o cenário da disputa de 2026. O levantamento inclui a corrida presidencial, com um confronto direto entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), além da eleição para o governo estadual e para o Senado.

A pesquisa será realizada entre 23 e 28 de setembro, com 1.800 entrevistas. A divulgação está prevista para 29 de setembro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-00902/2026.

Quem a pesquisa testa na disputa pela Presidência?

No primeiro turno, a AtlasIntel apresentará aos entrevistados os nomes de Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

O questionário também prevê cinco simulações de segundo turno. Lula será testado contra Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Zema, Renan Santos e Augusto Cury.

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O que mostrou a última pesquisa da AtlasIntel na Bahia?

Na rodada anterior da AtlasIntel no estado, realizada entre 28 de agosto e o 02 de setembro, Lula aparecia com 52,8% das intenções de voto no primeiro turno, ante 24,4% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury tinha 7,5%, Ronaldo Caiado, 5,5%, e Renan Santos, 4%.

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Nos cenários de segundo turno, Lula registrava 58,1% contra 29% de Flávio Bolsonaro. O petista também aparecia com 56,8% diante de 33% de Caiado, 57,8% contra 28,1% de Zema e 57,6% diante de 24,4% de Renan Santos.

Divulgada no dia 03 de setembro e contratada pelo jornal A Tarde, a pesquisa, de número de registro , teve 1.800 entrevistados, uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais e para menos e um nível de confiança de 95%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quem aparece na disputa pelo governo da Bahia?

A pesquisa também medirá a corrida pelo Palácio de Ondina. O cenário de primeiro turno inclui ACM Neto (União Brasil), Ariel Capistrano (DC), Aroldo Felix (UP), Jerônimo Rodrigues (PT), Maria Bona (PCO) e Ronaldo Mansur (PSOL).

Para um eventual segundo turno, o questionário testa um confronto direto entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues.

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O que mais a AtlasIntel vai medir?

Além das disputas para presidente e governador, o levantamento inclui a corrida pelas duas vagas da Bahia no Senado. A pesquisa também perguntará sobre aprovação e avaliação dos governos de Lula e Jerônimo Rodrigues e das prefeituras, além de medir a opinião sobre a reeleição do governador.

Outros blocos abordam a percepção dos eleitores sobre os rumos do Brasil e da Bahia, os principais problemas do estado, a imagem e a rejeição de lideranças políticas e a confiança em Jerônimo Rodrigues e ACM Neto para administrar diferentes áreas de governo. O questionário ainda reúne informações sobre posicionamento ideológico e perfil dos entrevistados.

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