A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro

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A mais recente pesquisa eleitoral revela um cenário de intensa disputa para as próximas eleições. No primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro se destacam, com outros nomes importantes buscando espaço. Os cenários de segundo turno mostram embates acirrados, onde Lula enfrentaria resultados técnicos de empate contra Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. Confira a análise completa.

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Uma nova pesquisa do AtlasIntel, divulgada na tarde desta quinta-feira, 10, mostra como está neste momento a disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os principais nomes deste pleito. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.000 eleitores de todo o país entre os dias 4 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista lidera com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 37,4%. No entanto, no segundo turno, o parlamentar supera o petista por 0,2 ponto percentual. Além dele, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também superaria Lula no segundo turno, por 0,2 ponto. E o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), empataria numericamente, com 45,7%. Confira os números abaixo.

Apesar das pequenas vantagens numéricas de Flávio e Zema, a situação ainda caracteriza um empate técnico entre eles.

Primeiro turno

Lula (PT): 43.0%

Flávio Bolsonaro (PL): 37.4%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6.6%

Renan Santos (Missão): 6.5%

Zema (Novo): 2.1%

Ronaldo Caiado (PSD): 1.1%

Samara (UP): 1.0%

Pablo Marçal (PRTB): 1.0%

Clariana Barão (DC): 0.3%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0.0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0.0%

Voto branco / nulo: 0.6%

Não sei: 0.4%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

Cenário 1:

Lula: 46.2%

Flávio Bolsonaro: 46.4%

Branco/Nulo/Não sei: 7.4%

Cenário 2:

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Lula: 46%

Romeu Zema: 46.2%

Branco/Nulo/Não sei: 7.7%

Cenário 3:

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Lula: 45.7%

Ronaldo Caiado: 45.7%

Branco/Nulo/Não sei: 8.6%

Cenário 4:

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Lula: 43.8%

Augusto Cury: 41.1%

Branco/Nulo/Não sei: 15.2%

Cenário 5:

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Lula: 46%

Renan Santos: 33.8%

Branco/Nulo/Não sei: 20.2%

Rejeições

A situação reflete o cenário em que o presidente Lula tem a maior rejeição entre todos os candidatos, chegando a 52,5%. Fora da margem de erro, Flávio tem a segunda maior, com 49,6%.

Lula (PT): 52.5%

Flávio Bolsonaro (PL): 49.6%

Jair Bolsonaro (PL): 37.7% (inelegível)

Renan Santos (Missão): 35.7%

Pablo Marçal (PRTB): 35.1% (inelegível)

Romeu Zema (Novo): 31.6%

Ronaldo Caiado (PSD): 28.1%

Augusto Cury (Avante): 25.6%

Nenhum destes: 0.7%

O governo Lula na opinião dos brasileiros

Os números refletem ainda o fato do governo petista ser, atualmente, majoritariamente desaprovado, chegando a um patamar de 53,8% de desaprovação.

Aprovação

Desaprovo: 53.8%

Aprovo: 43.7%

Não sei: 2.5%

Avaliação

Ruim/Péssimo: 50.8%

Ótimo/Bom: 38.3%

Regular: 10.8%

O que causa mais medo ou preocupação

Contraditoriamente, os entrevistados responderam que a eventual eleição de Flávio Bolsonaro causa mais medo ou preocupação do que a reeleição de Lula. Ainda assim, a diferença é de apenas 0,9 ponto percentual: um empate técnico pela margem de erro.

A eleição de Flávio Bolsonaro: 45.9%

A reeleição do presidente Lula: 45.0%

Ambos me preocupam igualmente: 8.8%

Não sei: 0.3%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01452/2026.