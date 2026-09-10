A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro
Levantamento mostra como está a disputa entre os dois principais candidatos das eleições presidenciais de 2026
Uma nova pesquisa do AtlasIntel, divulgada na tarde desta quinta-feira, 10, mostra como está neste momento a disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os principais nomes deste pleito. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.000 eleitores de todo o país entre os dias 4 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, o petista lidera com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 37,4%. No entanto, no segundo turno, o parlamentar supera o petista por 0,2 ponto percentual. Além dele, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também superaria Lula no segundo turno, por 0,2 ponto. E o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), empataria numericamente, com 45,7%. Confira os números abaixo.
Apesar das pequenas vantagens numéricas de Flávio e Zema, a situação ainda caracteriza um empate técnico entre eles.
Primeiro turno
- Lula (PT): 43.0%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37.4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6.6%
- Renan Santos (Missão): 6.5%
- Zema (Novo): 2.1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1.1%
- Samara (UP): 1.0%
- Pablo Marçal (PRTB): 1.0%
- Clariana Barão (DC): 0.3%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0.0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0.0%
- Voto branco / nulo: 0.6%
- Não sei: 0.4%
Segundo turno
Cenário 1:
- Lula: 46.2%
- Flávio Bolsonaro: 46.4%
- Branco/Nulo/Não sei: 7.4%
Cenário 2:
- Lula: 46%
- Romeu Zema: 46.2%
- Branco/Nulo/Não sei: 7.7%
Cenário 3:
- Lula: 45.7%
- Ronaldo Caiado: 45.7%
- Branco/Nulo/Não sei: 8.6%
Cenário 4:
- Lula: 43.8%
- Augusto Cury: 41.1%
- Branco/Nulo/Não sei: 15.2%
Cenário 5:
- Lula: 46%
- Renan Santos: 33.8%
- Branco/Nulo/Não sei: 20.2%
Rejeições
A situação reflete o cenário em que o presidente Lula tem a maior rejeição entre todos os candidatos, chegando a 52,5%. Fora da margem de erro, Flávio tem a segunda maior, com 49,6%.
- Lula (PT): 52.5%
- Flávio Bolsonaro (PL): 49.6%
- Jair Bolsonaro (PL): 37.7% (inelegível)
- Renan Santos (Missão): 35.7%
- Pablo Marçal (PRTB): 35.1% (inelegível)
- Romeu Zema (Novo): 31.6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 28.1%
- Augusto Cury (Avante): 25.6%
- Nenhum destes: 0.7%
O governo Lula na opinião dos brasileiros
Os números refletem ainda o fato do governo petista ser, atualmente, majoritariamente desaprovado, chegando a um patamar de 53,8% de desaprovação.
Aprovação
- Desaprovo: 53.8%
- Aprovo: 43.7%
- Não sei: 2.5%
Avaliação
- Ruim/Péssimo: 50.8%
- Ótimo/Bom: 38.3%
- Regular: 10.8%
O que causa mais medo ou preocupação
Contraditoriamente, os entrevistados responderam que a eventual eleição de Flávio Bolsonaro causa mais medo ou preocupação do que a reeleição de Lula. Ainda assim, a diferença é de apenas 0,9 ponto percentual: um empate técnico pela margem de erro.
- A eleição de Flávio Bolsonaro: 45.9%
- A reeleição do presidente Lula: 45.0%
- Ambos me preocupam igualmente: 8.8%
- Não sei: 0.3%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01452/2026.