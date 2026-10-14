A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Flávio Bolsonaro x Lula a poucos dias do segundo turno

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Uma nova pesquisa AtlasIntel sobre o segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro será divulgada em 19 de outubro, atualizando as intenções de voto. O levantamento explorará a motivação do eleitor, comparecimento às urnas e testará a avaliação de propostas do presidente, além de rejeição e arrependimento de votos anteriores, oferecendo um panorama completo da reta final.

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Uma nova pesquisa AtlasIntel sobre o segundo turno da eleição presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro tem previsão para ser divulgada na próxima segunda-feira, 19. Além de atualizar a intenção de voto entre os dois candidatos a menos de uma semana para o segundo turno, o levantamento vai investigar como o eleitor pretende chegar às urnas na reta final da disputa e se a escolha será motivada pela preferência por um candidato ou pela intenção de impedir a vitória do adversário.

O questionário registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02418/2026 também mede a disposição dos brasileiros de comparecer à votação, a rejeição direta entre Lula e Flávio e o eventual arrependimento em relação ao voto dado no segundo turno de 2022. Outro bloco testa a avaliação de propostas anunciadas recentemente pelo presidente, entre elas o fim da escala 6×1, a criação do Pé-de-Meia Universitário e a redução de impostos federais sobre combustíveis.

Como estará a disputa entre Lula e Flávio?

A pergunta central apresenta diretamente os dois candidatos aos entrevistados e questiona em quem votariam se o segundo turno fosse realizado hoje. As alternativas são Flávio Bolsonaro, Lula, voto branco ou nulo e indecisão.

O levantamento permitirá atualizar o cenário da disputa a uma semana da votação e observar também o peso dos eleitores que ainda não escolhem nenhum dos dois candidatos.

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Quantos eleitores dizem que realmente irão votar?

A AtlasIntel incluiu uma pergunta específica sobre comparecimento às urnas. Os entrevistados poderão responder que com certeza irão votar, provavelmente irão, ainda não sabem, provavelmente não irão ou com certeza não irão.

O recorte permite separar intenção de voto de disposição para comparecer, um dado que ganha relevância à medida que o segundo turno se aproxima.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O eleitor escolhe o melhor candidato ou o ‘menos pior’?

Um dos pontos mais particulares do novo questionário procura identificar a motivação da escolha. O instituto perguntará se o eleitor pretende votar no candidato que considera o melhor ou no “menos pior” para impedir que alguém que considera perigoso vença.

Há ainda as alternativas de anular, votar em branco, não comparecer ou responder que ainda não sabe. O resultado poderá mostrar quanto do eleitorado está sendo movido por preferência e quanto está fazendo uma escolha essencialmente contra o adversário.

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Quem é mais rejeitado entre Lula e Flávio?

A pesquisa volta a colocar os dois candidatos frente a frente em uma pergunta direta de rejeição: o entrevistado deverá escolher qual deles mais rejeita para a Presidência da República.

Outro bloco medirá a imagem positiva ou negativa de diferentes personagens políticos, incluindo Lula, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Janja, Geraldo Alckmin, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Zema, Davi Alcolumbre, Hugo Motta e Alfredo Gaspar.

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Há arrependimento em relação ao voto de 2022?

A AtlasIntel também perguntará aos entrevistados se eles se arrependem do voto dado para presidente no segundo turno da eleição de 2022. A resposta será simplesmente “sim” ou “não”.

O questionário ainda registra em quem cada entrevistado votou nos dois turnos de 2022 e no primeiro turno de 2026, o que permite ao instituto produzir cruzamentos sobre permanência ou mudança de comportamento eleitoral, caso essas segmentações sejam divulgadas no relatório final.

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Como serão avaliadas as novas propostas de Lula?

Outro bloco testará cinco propostas atribuídas pelo questionário a anúncios recentes do presidente. Cada uma será avaliada numa escala de 1 a 5, que vai de “péssimo” a “ótimo”.

As medidas são um Pix MEI de até 5.000 reais para equipamentos e melhoria do espaço de trabalho, perdão e renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, zerar impostos federais sobre combustíveis, criar um Pé-de-Meia Universitário com pagamento mensal de 700 reais para alunos de universidades públicas e 10.000 reais após a formatura e acabar com a escala de trabalho 6×1.

Quais medidas do governo serão classificadas como acerto ou erro?

A pesquisa também mantém uma bateria mais ampla sobre ações do governo Lula. Os entrevistados deverão dizer se consideram acerto ou erro medidas como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o Gás do Povo, a gratuidade dos medicamentos do Farmácia Popular, o Pé-de-Meia, a isenção do Imposto de Renda para rendas mensais abaixo de 5.000 reais, o Desenrola e a retirada de empresas públicas do programa de privatização.

O questionário inclui ainda o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola para obtenção da CNH, a revogação da chamada “taxa das blusinhas”, o Move Brasil, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e uma MP de proibição das bets.

Como o eleitor enxerga a economia às vésperas da votação?

A AtlasIntel vai medir como os brasileiros avaliam a situação econômica do país, o mercado de trabalho e as próprias finanças familiares. Em seguida, perguntará se cada uma dessas dimensões deverá melhorar, piorar ou permanecer igual nos próximos seis meses.

Também haverá perguntas sobre intenção de compra de bens duráveis e percepção da inflação nos últimos seis meses e para o período seguinte. O instituto ainda perguntará quais são hoje os maiores problemas do Brasil, permitindo ao entrevistado selecionar até três temas.

Como estará a avaliação do governo Lula?

O questionário medirá tanto a aprovação quanto a avaliação qualitativa do presidente. Os entrevistados responderão se aprovam ou desaprovam o desempenho de Lula e poderão classificar sua gestão como ótima ou boa, regular ou ruim ou péssima.

As mesmas perguntas serão feitas em relação ao governador do estado e ao prefeito da cidade do entrevistado.

Qual a metodologia da pesquisa?

A pesquisa AtlasIntel está registrada no TSE sob o número BR-02418/2026 e ouvirá 5.000 eleitores entre os dias 13 e 18 de outubro. O levantamento utiliza coleta aleatória por questionário estruturado na web, com pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado brasileiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.