Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa entre Lula e Flávio a uma semana do 2° turno

Levantamento desta segunda, 19, o primeiro do instituto após o fim da escala 6x1, mostra qual é a distância entre o senador e o presidente

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 07h30 | Atualizado em 19 out 2026, 08h25
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
Continua após publicidade
A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa entre Lula e Flávio a uma semana do 2° turno Priorize VEJA no Google

Uma nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 19, atualiza as intenções de voto dos brasileiros no segundo turno. Segundo os dados do levantamento, Flávio Bolsonaro (PL) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma pequena vantagem. É a primeira pesquisa presidencial feita depois do fim da escala de trabalho 6×1.

Na simulação do segundo turno, o senador aparece com 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% do petista. A diferença entre os dois é de 2,2 pontos percentuais. Considerando a margem de erro, que nessa pesquisa é de apenas um ponto, eles saíram do empate técnico por 0,2%. No levantamento anterior, divulgado em 9 de outubro, o parlamentar do PL tinha 52,8% das intenções de votos, enquanto o petista aparecia com 47,2% — uma diferença de 5,6 pontos percentuais entre eles.

Na simulação geral desta semana, que inclui votos brancos e nulos, a diferença entre os dois presidenciáveis se mantém. Flávio aparece com 49,8% e Lula com 47,6%. O percentual de brancos, nulos, que não quiseram ou não souberam responder são 2,6%.

Siga

Avaliação do governo

A pesquisa foi feita após uma série de benesses que o governo Lula emplacou na última semana — como a aprovação do fim da escala 6×1 de trabalho, a isenção de impostos federais sobre combustíveis e os benefícios para os MEIs (pix de 5.000 reais e perdão de dívidas com o governo).

Continua após a publicidade

Apesar desses movimentos, 52,3% dos entrevistados disseram que desaprovam a gestão atual, contra 46,2% que a  aprovam. Os que não souberam são 1,5%. Além disso, 50,6% classificaram o atual governo como ruim ou péssimo enquanto 40,7% o avaliam como ótimo ou bom. Os que disseram que a atual gestão é regular são 8,6%.

A medida com maior aprovação é a isenção de impostos sobre os combustíveis, classificada como ótima por 54% dos entrevistados. Já a mais impopular foi a criação do “pé-de-meia” universitário, que dará um auxílio de 700 reais para estudantes: 41% classificaram a benesse como “péssima”.

Continua após a publicidade

O fim da escala 6×1 de trabalho, principal aposta do governo para alavancar a sua popularidade, foi classificada pelos entrevistados pesquisa AtlasIntel da seguinte forma: 51% disseram que foi ótimo, 3% bom, 8% regular, 6% ruim e 33% péssimo.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

O levantamento divulgado nesta segunda, 19, ouviu 4.998 eleitores brasileiros entre os dias 13 e 18 de outubro de 2026. A margem de erro é de um ponto percentual, que pode oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Publicidade
TAGS:
AtlasIntel
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).