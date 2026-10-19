A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa entre Lula e Flávio a uma semana do 2° turno

Ler Resumo





Nova pesquisa AtlasIntel mostra Flávio Bolsonaro à frente de Lula no segundo turno, superando o presidente por 51,1% a 48,9% dos votos válidos. A diferença de 2,2% tira a disputa do empate técnico. O levantamento também avalia a desaprovação da gestão atual, que atinge 52,3% dos entrevistados.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 19, atualiza as intenções de voto dos brasileiros no segundo turno. Segundo os dados do levantamento, Flávio Bolsonaro (PL) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma pequena vantagem. É a primeira pesquisa presidencial feita depois do fim da escala de trabalho 6×1.

Na simulação do segundo turno, o senador aparece com 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% do petista. A diferença entre os dois é de 2,2 pontos percentuais. Considerando a margem de erro, que nessa pesquisa é de apenas um ponto, eles saíram do empate técnico por 0,2%. No levantamento anterior, divulgado em 9 de outubro, o parlamentar do PL tinha 52,8% das intenções de votos, enquanto o petista aparecia com 47,2% — uma diferença de 5,6 pontos percentuais entre eles.

Na simulação geral desta semana, que inclui votos brancos e nulos, a diferença entre os dois presidenciáveis se mantém. Flávio aparece com 49,8% e Lula com 47,6%. O percentual de brancos, nulos, que não quiseram ou não souberam responder são 2,6%.

Avaliação do governo

A pesquisa foi feita após uma série de benesses que o governo Lula emplacou na última semana — como a aprovação do fim da escala 6×1 de trabalho, a isenção de impostos federais sobre combustíveis e os benefícios para os MEIs (pix de 5.000 reais e perdão de dívidas com o governo).

Continua após a publicidade

Apesar desses movimentos, 52,3% dos entrevistados disseram que desaprovam a gestão atual, contra 46,2% que a aprovam. Os que não souberam são 1,5%. Além disso, 50,6% classificaram o atual governo como ruim ou péssimo enquanto 40,7% o avaliam como ótimo ou bom. Os que disseram que a atual gestão é regular são 8,6%.

A medida com maior aprovação é a isenção de impostos sobre os combustíveis, classificada como ótima por 54% dos entrevistados. Já a mais impopular foi a criação do “pé-de-meia” universitário, que dará um auxílio de 700 reais para estudantes: 41% classificaram a benesse como “péssima”.

Continua após a publicidade

O fim da escala 6×1 de trabalho, principal aposta do governo para alavancar a sua popularidade, foi classificada pelos entrevistados pesquisa AtlasIntel da seguinte forma: 51% disseram que foi ótimo, 3% bom, 8% regular, 6% ruim e 33% péssimo.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

O levantamento divulgado nesta segunda, 19, ouviu 4.998 eleitores brasileiros entre os dias 13 e 18 de outubro de 2026. A margem de erro é de um ponto percentual, que pode oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.