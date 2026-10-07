A nova ofensiva de coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro contra Moraes

Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho foi às redes para levantar suspeitas sobre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

O parlamentar do PL publicou o link de uma publicação sobre uma reunião entre o magistrado e integrantes da corporação sobre a produção de dossiês sobre o ministro André Mendonça, do Supremo.

“Causa preocupação a reunião entre o Ministro Alexandre de Moraes, o Diretor-Geral da Polícia Federal e o Diretor de Inteligência da instituição, especialmente diante de questionamentos sobre a elaboração de relatórios sem valor probatório envolvendo o Ministro André Mendonça”, disse Marinho.

” Em um momento sensível, é essencial garantir transparência, independência e imparcialidade. A sociedade tem o direito de conhecer a finalidade e o contexto do encontro, além de exigir garantias contra qualquer interferência no processo eleitoral. Nenhuma autoridade ou órgão público está acima da fiscalização, da prestação de contas e do escrutínio público”, acrescentou.