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Política

A nova ofensiva de coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro contra Moraes

Marinho disse que nenhuma autoridade ou órgão público está acima da fiscalização, da prestação de contas e do escrutínio público

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 19h55 | Atualizado em 7 out 2026, 19h56
MISSÃO - Rogério Marinho: ânimos exaltados nos bastidores são desafio para o coordenador da campanha
Rogério Marinho vai às redes para atacar Moraes e Andrei  (Rodilei Morais/Fotoarena/.)
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Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho foi às redes para levantar suspeitas sobre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

O parlamentar do PL publicou o link de uma publicação sobre uma reunião entre o magistrado e integrantes da corporação sobre a produção de dossiês sobre o ministro André Mendonça, do Supremo.

“Causa preocupação a reunião entre o Ministro Alexandre de Moraes, o Diretor-Geral da Polícia Federal e o Diretor de Inteligência da instituição, especialmente diante de questionamentos sobre a elaboração de relatórios sem valor probatório envolvendo o Ministro André Mendonça”, disse Marinho.

” Em um momento sensível, é essencial garantir transparência, independência e imparcialidade. A sociedade tem o direito de conhecer a finalidade e o contexto do encontro, além de exigir garantias contra qualquer interferência no processo eleitoral. Nenhuma autoridade ou órgão público está acima da fiscalização, da prestação de contas e do escrutínio público”, acrescentou.

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