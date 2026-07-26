A nova demonstração de insatisfação de Lula a Trump após tarifaço sobre produtos brasileiros
Petista diz que governo não aceitará iniciativas que usem relação econômica entre os países para pressionar o Brasil por razões políticas ou eleitorais
Em artigo publicado no jornal norte-americano “The Washington Post”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer críticas ao novo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros e classificou a medida como um erro estratégico.
O petista pontuou que o governo brasileiro não aceitará iniciativas que utilizem a relação econômica entre os países para pressionar o Brasil por motivos políticos ou eleitorais.
“Tentativas de impor amarras ideológicas à parceria bilateral, ou de instrumentalizá-la para fins eleitorais, não se sustentam. Nunca antes um secretário de Estado norte-americano havia qualificado o Brasil como um país não-amigo. Ninguém vai nos derrotar com base em mentiras”, destacou o presidente brasileiro no artigo.
Anunciado nos últimos dias, o novo tarifaço soma uma sobretaxa total que pode chegar a 37,5%, combinando uma taxa de 25% e outra de 12,5%.
Ao afirmar que a medida representa um erro estratégico da Casa Branca, Lula argumentou que a iniciativa prejudica a economia dos Estados Unidos e a parceria com o Brasil.
O petista citou as ofensivas do governo brasileiro para tentar negociar com representantes norte-americanos e lembrou que ele mesmo buscou avançar com tratativas diretas com Donald Trump. Pontuou que, apesar de terem apresentado argumentos técnicos, os Estados Unidos decidiram manter as novas taxas.
“No médio prazo, essas tarifas vão levar à desorganização de cadeias produtivas que hoje se encontram densamente integradas e as empresas brasileiras vão substituir fornecedores norte-americanos por outros parceiros”, escreveu Lula.