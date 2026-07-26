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Política

A nova demonstração de insatisfação de Lula a Trump após tarifaço sobre produtos brasileiros

Petista diz que governo não aceitará iniciativas que usem relação econômica entre os países para pressionar o Brasil por razões políticas ou eleitorais

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 12h43 | Atualizado em 26 jul 2026, 12h47
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Trump e Lula (Saul Loeb/Evaristo Sa/AFP)
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A nova demonstração de insatisfação de Lula a Trump após tarifaço sobre produtos brasileiros Priorizar nos meus resultados Google

Em artigo publicado no jornal norte-americano “The Washington Post”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer críticas ao novo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros e classificou a medida como um erro estratégico.

O petista pontuou que o governo brasileiro não aceitará iniciativas que utilizem a relação econômica entre os países para pressionar o Brasil por motivos políticos ou eleitorais.

“Tentativas de impor amarras ideológicas à parceria bilateral, ou de instrumentalizá-la para fins eleitorais, não se sustentam. Nunca antes um secretário de Estado norte-americano havia qualificado o Brasil como um país não-amigo. Ninguém vai nos derrotar com base em mentiras”, destacou o presidente brasileiro no artigo.

Anunciado nos últimos dias, o novo tarifaço soma uma sobretaxa total que pode chegar a 37,5%, combinando uma taxa de 25% e outra de 12,5%.

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Ao afirmar que a medida representa um erro estratégico da Casa Branca, Lula argumentou que a iniciativa prejudica a economia dos Estados Unidos e a parceria com o Brasil.

O petista citou as ofensivas do governo brasileiro para tentar negociar com representantes norte-americanos e lembrou que ele mesmo buscou avançar com tratativas diretas com Donald Trump. Pontuou que, apesar de terem apresentado argumentos técnicos, os Estados Unidos decidiram manter as novas taxas.

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“No médio prazo, essas tarifas vão levar à desorganização de cadeias produtivas que hoje se encontram densamente integradas e as empresas brasileiras vão substituir fornecedores norte-americanos por outros parceiros”, escreveu Lula.

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