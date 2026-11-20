O presidente do STF, Edson Fachin, rejeitou nesta sexta-feira o pedido da defesa de Daniel Vorcaro para tirar o ex-banqueiro da prisão. Desde 4 de março, ele está no 19º Batalhão da Polícia Militar no DF, conhecido como Papudinha.

Para sustentar a decisão de manter Vorcaro atrás das grades, o magistrado cita, por exemplo, a capacidade de influência do dono do Master sobre agentes públicos.

Na decisão, o ministro destaca que a prisão preventiva do ex-banqueiro foi decretada em razão de sua necessidade à luz de elementos de informação consistentes, os quais indicavam o seu suposto envolvimento em fatos ilícitos, a revelar, ao menos naquela ocasião, ser imperiosa a medida mais gravosa para não prejudicar a apuração e a integral delimitação das responsabilidades.

“A prisão preventiva segue, portanto, adequada e indispensável à aplicação da lei penal, à manutenção da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, devendo ser mantida”, afirmou o presidente do STF.

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Fachin concordou com posição da PGR de que não há excesso de prazo na prisão e nem antecipação de pena.

O chefe do Supremo alega que a detenção se justifica pelos elementos convincentes que apontam participação de Vorcaro como principal agente de comando, coordenação e decisão da organização criminosa investigada, na condição de gestor e controlador do Banco Master.

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De acordo com o ministro da Corte, os elementos reunidos apontam a suposta atuação do investigado na captação fraudulenta de recursos no mercado financeiro. “Apontam, ainda, sua interlocução direta com servidores do Banco Central, com acesso a orientações estratégicas e a documentos institucionais. Revelam, também, sua suposta vinculação ao coordenador do núcleo responsável pelas atividades de monitoramento e obtenção de informações de interesse da organização criminosa, além de indícios de que, em tese, teria determinado a prática de atos de intimidação contra concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas, bem como obtido informações antecipadas sobre diligências investigativas”.

O magistrado indicou ainda que o relatório da PF reforçou elementos de atuação para obtenção de bases, formação de carteiras de crédito, cessão de ativos ao Banco de Brasília S.A. e posterior elaboração de documentos destinados a conferir suporte às operações, circunstâncias que culminaram em seu indiciamento por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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Na avaliação do titular da PGR, Paulo Gonet, o quadro que justificou a prisão não se alterou ao longo do tempo, sendo que não há justificativa para revogação da prisão ou substituição por medidas alternativas, como uso de tornozeleira.

Além do poder de influência de Vorcaro, a sugestão para que Vorcaro fosse mantido preso preventivamente é baseada na gravidade dos crimes investigados, no papel atribuído ao ex-banqueiro na organização criminosa e na necessidade de interromper a atuação do grupo.

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Cita ainda que há valores ainda não recuperados e possíveis movimentações financeiras no exterior.