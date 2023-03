A nova casa que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai morar em Brasília

Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle alugaram uma casa no condomínio Solar de Brasília, que fica a dez quilômetros do Palácio do Planalto, num bairro de classe média da cidade. Desde o início de janeiro, corretores buscavam um imóvel para receber a família do ex-presidente. A exigência do casal era que a nova residência ficasse num local discreto e seguro.

O condomínio escolhido é cercado por grades pontiagudas, tem duas guaritas onde ficam vigilantes armados, além de patrulhas que fazem rondas ininterruptas. A casa foi totalmente reformada para receber a família. Orientada pela equipe de segurança do ex-presidente, a ex-primeira-dama mandou instalar películas escuras nos vidros para evitar olhares curiosos.

A porta e os muros ganharam películas, o que também dificulta a visão dentro da propriedade. Na última quinta-feira, a motocicleta de Bolsonaro e o mini buggy de uma das filhas estavam estacionados na garagem.

A casa tem dois andares, piscina e 400 metros quadrados de área construída. A área verde agrega mais 795 metros quadrados ao imóvel. O valor mensal do aluguel é de 12.000 reais. Segundo uma fonte que acompanhou as negociações, a locação foi feita em nome do ex-presidente. O contrato vai vigorar por 30 meses.

O condomínio escolhido pelo casal Bolsonaro tem 1220 casas, 4000 moradores e 80 funcionários, entre seguranças e porteiros. A vigilância é feita por 140 câmeras. A segurança será reforçada por homens do Exército e da Aeronáutica. Michelle e as duas filhas já está morando na casa. Ainda não há data para a chegada do ex-presidente, que está nos Estados Unidos.