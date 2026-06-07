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A defesa de Jair Bolsonaro aposta em uma ação de revisão criminal no STF para anular sua condenação de 27 anos por tentativa de golpe. A estratégia, sem novas provas, foca em questionamentos processuais e na expectativa de que o ministro Luiz Fux, que já divergiu em julgamentos, reavalie o caso.

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“Temos absoluta convicção da inocência do presidente Jair Bolsonaro, razão pela qual primeiramente esperamos sua absolvição das acusações.” A frase do senador Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, parece extemporânea, mas se refere, na verdade, à mais nova aposta da direita para tentar livrar o ex-presidente da cadeia.

O comentário do líder da oposição evidencia a expectativa sobre a ação de revisão criminal que a defesa do capitão apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) no início de maio, pedindo a anulação de todo o processo que levou à condenação de Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado, tentativa de abolição da democracia, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio.

À época da chamada Vaza-Jato, escândalo com origem no vazamento de um acervo gigantesco de mensagens que desnudou a atuação da força-tarefa da Lava-Jato no Ministério Público Federal em conluio com o então juiz da 13ª Vara de Curitiba e hoje senador e pré-candidato ao governo do Paraná Sérgio Moro (PL), ficou famosa a frase “in Fux we trust” (“em Fux confiamos”, em tradução do inglês), escrita por ele ao procurador Deltan Dallagnol.

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Tratava-se de um trocadilho com o lema nacional dos Estados Unidos “in God we trust” (“em Deus confiamos”), depois de Dallagnol relatar a Moro uma conversa reservada com o ministro Luiz Fux, do STF, em meados de 2016, na qual teria ouvido que a força-tarefa poderia “contar com ele” para o que precisasse.

A crença em Fux volta a se fazer presente no contexto da revisão criminal almejada por Bolsonaro, em que pese a relatoria do caso ter ficado com Kassio Nunes Marques. O Código de Processo Penal estabelece que a revisão criminal só é cabível quando a sentença for contrária ao texto da lei penal ou às provas, como no caso de depoimentos ou documentos comprovadamente falsos, ou se surgirem novas evidências de inocência do condenado.

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Em suas noventa páginas, a ação dos advogados do ex-presidente não traz qualquer elemento inédito. A VEJA, Rogério Marinho disse que os pedidos se sustentam “não apenas na fragilidade do conjunto probatório, mas também em graves questionamentos sobre o devido processo legal, a competência do julgamento e a condução de determinados atos processuais”. E lembra de “divergências públicas manifestadas por ministros da própria Corte, como o ministro Luiz Fux, que reconheceu excessos e inconsistências em pontos relevantes dessas ações”.

Ao apresentar seu voto na Primeira Turma do Supremo durante a ação da trama golpista — o único a divergir das condenações a Bolsonaro e às autoridades apontadas como integrantes do núcleo central da tentativa de sublevação — , Fux ressaltou que, depois de já ter julgado milhares de ações, um magistrado “deve ter a humildade judicial de evoluir, de reconsiderar”. Por isso, passaria a pedir vista dos processos por tentativa de golpe de Estado na investida contra os Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, dar seguimento a recursos contestatórios de defesas e aceitar revisões criminais. “Portanto, existe sim a possibilidade de êxito, seja parcial ou integral, especialmente diante da necessidade de restabelecimento das garantias constitucionais e da imparcialidade que devem nortear qualquer julgamento em um Estado de Direito”, declarou Rogério Marinho sobre a nova investida jurídica da defesa do ex-presidente.

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Para os advogados do capitão reformado do Exército, o processo da trama golpista teria sido conduzido de maneira irregular, não ficou demonstrada a participação do ex-mandatário em qualquer um dos crimes, a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid que serviu como pilar da acusação foi obtida sob coação do ministro Alexandre de Moraes e não haveria provas concretas sequer da existência da suposta trama para depor o governo.

Como mostrou reportagem de VEJA na edição que está nas bancas, o assunto será incorporado à campanha eleitoral para insuflar a militância. “Toda movimentação judicial envolvendo o presidente Bolsonaro mobiliza sua base de apoiadores e reacende o debate público sobre excessos, garantias individuais e liberdade política no país. Isso acaba tendo reflexos naturais no ambiente político e fortalece a discussão sobre a necessidade de pacificação nacional e respeito ao devido processo legal”, destacou o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro.