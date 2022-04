A nova aposta de Paes para impulsionar seu candidato ao governo do Rio

Até o próximo domingo, o prefeito Eduardo Paes (PSD) só quer saber do Carnaval carioca. Depois, vai se empenhar com mais vigor na tentativa de impulsionar a candidatura do ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz ao governo do estado. A estratégia agora passa pela televisão: em maio e junho, todas as inserções a que o partido tem direito serão ocupadas por eles dois, de forma a associar o advogado a seu principal cabo eleitoral.

O teor das propagandas deve se concentrar na ideia de que é preciso “reconstruir” o Rio, citando, por exemplo, a importância da iniciativa privada. No último Datafolha, Santa Cruz aparece com apenas 3%, abaixo até de postulantes de partidos nanicos e muito atrás dos líderes Marcelo Freixo (PSB, 22%) e Cláudio Castro (PL, 18%).

LEIA MAIS: “Fui alvo do ódio”, diz Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB

A leitura no grupo político do prefeito é de que o desempenho fraco se dá porque a população ainda não conhece o pré-candidato. Mesmo com Paes em baixa – com mais avaliações “ruim ou péssimo” do que “bom ou ótimo” -, o prefeito teria capacidade de atrair mais de 10% do eleitorado para o apadrinhado, de acordo com levantamentos. Isso elevaria Santa Cruz a um patamar de dois dígitos, importante até para embalar a meta ousada do PSD de eleger cerca de dez deputados federais pelo Rio.

O grupo do prefeito e o PDT, que tem como pré-candidato o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, tinham firmado um acordo para a eleição. No entanto, como ambas as partes têm resistido a abrir mão da cabeça de chapa, ele tende a ruir.

