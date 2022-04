A noite tucana na Sapucaí pós-desistência de Eduardo Leite

As plumas não se limitaram às fantasias no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Na pista e em camarotes, dois tucanos de peso marcaram presença na Sapucaí, poucas horas depois de o ex-governador gaúcho Eduardo Leite anunciar que desistiu de tentar concorrer à Presidência.

Um deles foi o próprio Leite, que ficou num espaço destacado dentro de um camarote. Abordado por VEJA, disse que fez a carta na qual deixou explícita a decisão por entender que só poderia ser candidato caso o vencedor das prévias do partido, João Doria, desse espaço para isso – o que não aconteceu. “Preferi deixar muito claro aquilo que já vinha dizendo antes e agora digo com mais ênfase. Qualquer decisão minha só seria possível se houvesse um entendimento com o próprio candidato vencedor das prévias”, disse, antes de alegar que a desunião do PSDB é ruim para o Brasil. Ele e Doria conversaram nesta semana, e o correligionário explicitou que quer ser candidato.

Agora, o quanto vai embarcar na empreitada presidencial de Doria dependerá do desejo do próprio paulista, garantiu. Ele também evitou dizer se o nome do seu ex-concorrente nas prévias é o melhor para liderar a chamada terceira via na eleição. “Essa construção não se dá sob a minha liderança. Se dá pela do Doria e a do presidente da legenda, Bruno Araújo.” Outras siglas discutem com os tucanos a possibilidade de lançar uma candidatura unificada.

O pernambucano Araújo, diga-se, foi o outro tucano a aparecer no templo do samba carioca: ficou no camarote da prefeitura e percorreu a passarela durante o desfile da Mangueira. Enquanto bebia sua cerveja ao lado da mulher, disse a VEJA que Leite “demonstrou maturidade” ao respeitar o resultado das prévias. “Assumiu que a estabilidade do partido e os compromissos são maiores. Por isso ele se transformou na liderança mais jovem deste país.”

Um dos destaques da política no Carnaval carioca em 2020, Doria não apareceu desta vez.