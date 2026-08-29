A noite de comemoração da campanha de Flávio Bolsonaro após sabatina na TV Globo

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A equipe de campanha de Flávio Bolsonaro celebrou o desempenho do senador na sabatina da TV Globo, que durou até as duas da manhã na pizzaria Fratelli. Aliados avaliaram que Flávio conseguiu contornar questões delicadas, como a relação com Daniel Vorcaro e o investimento de R$ 61 milhões no filme Dark Horse. A campanha esperava um interrogatório mais rigoroso. O senador também mencionou grandes patrocínios da emissora e da Editora Globo em sua defesa.

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A equipe de campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) comemorou o desempenho do candidato à presidência pelo PL na sabatina promovida pela TV Globo. A coluna apurou que, após a entrevista, aliados se reuniram em tom de festa na pizzaria Fratelli, próxima à casa do ex-presidente Bolsonaro, na Barra da Tijuca, e ficaram no local até as duas da manhã. O senador, inclusive, foi recebido com aplausos no restaurante.

Nos bastidores, a avaliação é de que Flávio conseguiu contornar as perguntas mais sensíveis da entrevista, entre elas sobre sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso sob acusação de envolvimento em uma fraude financeira bilionária.

O senador reafirmou durante a entrevista que os R$ 61 milhões recebidos de Vorcaro para a realização do filme Dark Horse representaram um investimento privado. A campanha, segundo a coluna apurou, esperava uma sabatina ainda mais dura.

Flávio também citou, ao se defender, que R$ 160 milhões de reais foram pagos em patrocínios ao programa apresentado na emissora por Luciano Huck e ainda que R$ 50 milhões de reais foram destinados à Editora Globo para a realização de uma série de eventos, inclusive um em Nova York.