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Política

A noite de comemoração da campanha de Flávio Bolsonaro após sabatina na TV Globo

Equipe do candidato do PL à presidência avaliou o desempenho do senador em entrevista ao Jornal Nacional

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 13h16 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h17
Homem de meia-idade, cabelos escuros e curtos, veste terno azul-marinho e camisa branca, com microfone de lapela. Ele tem expressão séria e está sentado em um estúdio com fundo azul
Senador Flávio Bolsonaro durante sabatina na Globo (TV Globo/Reprodução)
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A noite de comemoração da campanha de Flávio Bolsonaro após sabatina na TV Globo Priorizar nos meus resultados Google

A equipe de campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) comemorou o desempenho do candidato à presidência pelo PL na sabatina promovida pela TV Globo. A coluna apurou que, após a entrevista, aliados se reuniram em tom de festa na pizzaria Fratelli, próxima à casa do ex-presidente Bolsonaro, na Barra da Tijuca, e ficaram no local até as duas da manhã. O senador, inclusive, foi recebido com aplausos no restaurante.

Nos bastidores, a avaliação é de que Flávio conseguiu contornar as perguntas mais sensíveis da entrevista, entre elas sobre sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso sob acusação de envolvimento em uma fraude financeira bilionária.

O senador reafirmou durante a entrevista que os R$ 61 milhões recebidos de Vorcaro para a realização do filme Dark Horse representaram um investimento privado. A campanha, segundo a coluna apurou, esperava uma sabatina ainda mais dura.

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Flávio também citou, ao se defender, que R$ 160 milhões de reais foram pagos em patrocínios ao programa apresentado na emissora por Luciano Huck e ainda que R$ 50 milhões de reais foram destinados à Editora Globo para a realização de uma série de eventos, inclusive um em Nova York.

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