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Política

A negociação nos bastidores do Congresso que aproxima Arthur Lira e Davi Alcolumbre

Conversas para liderar comissão estratégica repetem tática usada no passado e despertam alerta entre adversários da oposição

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 18h00
MISSÃO - Arthur Lira: deputado será o relator do projeto do IR e tem como meta aprovar o texto no segundo semestre
Arthur Lira (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
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Após momentos de tensão, em que Arthur Lira confidenciou a aliados ter se sentido boicotado por Davi Alcolumbre por receio de fortalecer um adversário interno, os sinais de bastidores indicam uma convergência de interesses. As articulações atuais apontam para um acordo que pode garantir ao senador eleito por Alagoas o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a partir do início da legislatura, segundo matéria da coluna Direto de Brasília.

A negociação para assumir a presidência da CCJ é vista como um movimento estratégico direcionado ao fortalecimento de Lira. Essa trajetória repete exatamente os passos seguidos por Davi Alcolumbre durante a gestão de Rodrigo Pacheco, período em que comandou a comissão antes de articular seu retorno à presidência do Senado. O colegiado é considerado o mais relevante da Casa, servindo como plataforma de articulação para decisões decisivas do Legislativo federal.

Como a oposição reagiu aos acordos de bastidor?

A aproximação entre Alcolumbre e Lira não passou despercebida pelos adversários do atual chefe do Senado. Os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS), que também disputam o comando da Casa na eleição marcada para 1º de fevereiro, já tomaram conhecimento das tratativas envolvendo a distribuição de postos estratégicos. A movimentação acendeu o alerta na oposição quanto ao alinhamento de forças para o pleito.

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Qual foi o histórico de divergência entre os senadores?

Antes do desenho do acordo pela CCJ, Lira expressou a interlocutores ter enfrentado entraves políticos impostos por Alcolumbre durante o período eleitoral. A interpretação de aliados era de que o presidente do Senado temia fornecer projeção a um potencial concorrente na disputa interna entre os 81 pares. O cenário mudou à medida que Lira definiu como foco a eleição do biênio iniciado em 2029, permitindo o avanço das conversas. Saiba mais sobre o caso.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Arthur Lira
Congresso
Davi Alcolumbre
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