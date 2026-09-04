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Política

A negativa que arrasou candidato defendido por Ratinho Júnior no Paraná

Governador paranaense tentou reagir à agenda de Moro e promover encontro entre Sandro Alex e ministro de El Salvador

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 10h30
Ratinho Jr. e Sandro Alex
Ratinho Jr. e Sandro Alex (Rodrigo Félix Leal/Divulgação)
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A negativa que arrasou candidato defendido por Ratinho Júnior no Paraná Priorizar nos meus resultados Google

Diante da repercussão no Paraná do encontro de Sergio Moro com o ministro de Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, o governo de Ratinho Júnior tentou com a embaixada de El Salvador para que Sandro Alex, seu candidato ao governo paranaense, também conseguisse uma agenda com o ministro.

Segundo fontes, a ofensiva foi recusada, porque ninguém soube explicar quem era o interessado na reunião com o auxiliar de Nayib Bukele.

No início da semana, Moro afirmou que, se for eleito, construirá um presídio estadual de segurança máxima no estado do Paraná em homenagem ao governo de El Salvador. Na ocasião, ele se encontrou com Villatoro.

Com a iniciativa, o candidato do PL ao governo paranaense quer homenagear a política de combate ao crime salvadorenho, considerada por ele uma inspiração.

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“Dentro do nosso plano de governo do Paraná, nós vamos criar um presídio estadual em homenagem ao trabalho que foi feito na Ilha de El Salvador, dessa redução de assassinatos, da retomada do território”, explicou o senador do PL.

 

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