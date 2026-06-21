A negativa mais recente do Exército ao delator da trama golpista

O tenente-coronel Mauro Cid teve que deixar, nos últimos dias, o imóvel funcional onde vivia no Setor Militar Urbano, em Brasília.

Cid, que foi para a reserva remunerada em fevereiro, tinha conseguido postergar a saída por 15 dias.

Depois, tentou um novo adiamento, mas o pedido foi negado pelo Exército.

Agora, o militar já se mudou para um condomínio.