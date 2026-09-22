A mudança no cenário da eleição para o Senado em São Paulo, segundo nova pesquisa

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Nova pesquisa Paraná Pesquisas para o Senado em São Paulo mostra André do Prado (PL) em forte alta, empatando com Simone Tebet (PSB), Guilherme Derrite (PP) e Marina Silva (Rede) na liderança. Ricardo Salles (Novo) sofre queda expressiva, alterando o cenário que vinha estável.

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Um novo levantamento do Paraná Pesquisas para o Senado em São Paulo divulgado nesta terça-feira, 22, mostra uma mudança no cenário, que vinha estável desde agosto.

André do Prado (PL) cresceu quase seis pontos percentuais na comparação com a rodada anterior do mesmo instituto, publicada no último dia 11: ele foi de 19,3% a 25% e passou a empatar na liderança com Simone Tebet (PSB), Guilherme Derrite (PP) e Marina Silva (Rede).

Por outro lado, o ex-ministro Ricardo Salles (Novo) perdeu quase seis pontos percentuais, e foi de 16,4% a 10,6%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa para o Senado em São Paulo:

Simone Tebet (PSB): 29,6% (tinha 29,5%)

Guilherme Derrite (PP): 29,3% (tinha 28,9%)

Marina Silva (Rede): 28,3% (tinha 30,4%)

André do Prado (PL): 25% (tinha 19,3%)

Ricardo Salles (Novo): 10,6% (tinha 16,3%)

Geraldo Rufino (Podemos): 5,4% (tinha 3,2%)

Soninha Francine (Cidadania): 3,5% (tinha 5,4%)

Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 2% (tinha 1,3%)

Maíra de Souza (UP): 1,8% (tinha 1,5%)

Guto Schiavetto (Missão): 1,2% (tinha 0,2%)

Marcio Alves (UP): 1,1% (tinha 1,3%)

William Teixeira (Agir): 0,8% (tinha 0,4%)

Ednelson Cesaretti (PCO): 0,7% (tinha 0,7%)

Weller Gonçalves (PSTU): 0,6% (tinha 1,1%)

Petter Maahs (PCB): 0,4% (tinha 1%)

Nenhum/branco/nulo: 10,4% (tinha 9,9%)

Não sabe/não opinou: 6,6% (tinha 7%)

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores paulistas entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-03057/2026.