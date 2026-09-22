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Política

A mudança no cenário da eleição para o Senado em São Paulo, segundo nova pesquisa

André do Prado cresceu quase seis pontos percentuais em menos de duas semanas e passou a empatar na liderança com outros três nomes

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 07h00
Quatro candidatos políticos sorrindo para a câmera, da esquerda para a direita: Marina Silva com óculos e colar vermelho, Simone Tebet com blazer azul e blusa branca, André do Prado com barba e terno escuro, e Guilherme Derrite com terno escuro e camisa branca
Marina Silva, Simone Tebet, André do Prado e Guilherme Derrite: candidatos ao Senado em São Paulo (Alexson Oliveira/Vibra Digital/Divulgação)
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A mudança no cenário da eleição para o Senado em São Paulo, segundo nova pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Um novo levantamento do Paraná Pesquisas para o Senado em São Paulo divulgado nesta terça-feira, 22, mostra uma mudança no cenário, que vinha estável desde agosto.

André do Prado (PL) cresceu quase seis pontos percentuais na comparação com a rodada anterior do mesmo instituto, publicada no último dia 11: ele foi de 19,3% a 25% e passou a empatar na liderança com Simone Tebet (PSB), Guilherme Derrite (PP) e Marina Silva (Rede).

Por outro lado, o ex-ministro Ricardo Salles (Novo) perdeu quase seis pontos percentuais, e foi de 16,4% a 10,6%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

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Veja os números da pesquisa para o Senado em São Paulo:

  • Simone Tebet (PSB): 29,6% (tinha 29,5%)
  • Guilherme Derrite (PP): 29,3% (tinha 28,9%)
  • Marina Silva (Rede): 28,3% (tinha 30,4%)
  • André do Prado (PL): 25% (tinha 19,3%)
  • Ricardo Salles (Novo): 10,6% (tinha 16,3%)
  • Geraldo Rufino (Podemos): 5,4% (tinha 3,2%)
  • Soninha Francine (Cidadania): 3,5% (tinha 5,4%)
  • Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 2% (tinha 1,3%)
  • Maíra de Souza (UP): 1,8% (tinha 1,5%)
  • Guto Schiavetto (Missão): 1,2% (tinha 0,2%)
  • Marcio Alves (UP): 1,1% (tinha 1,3%)
  • William Teixeira (Agir): 0,8% (tinha 0,4%)
  • Ednelson Cesaretti (PCO): 0,7% (tinha 0,7%)
  • Weller Gonçalves (PSTU): 0,6% (tinha 1,1%)
  • Petter Maahs (PCB): 0,4% (tinha 1%)
  • Nenhum/branco/nulo: 10,4% (tinha 9,9%)
  • Não sabe/não opinou: 6,6% (tinha 7%)
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Tabela com resultados de pesquisa eleitoral para agosto e setembro de 2026. Simone Tebet, Marina Silva e Guilherme Derrite lideram as intenções de voto
(Reprodução/.)

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores paulistas entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-03057/2026.

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