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Política

A mudança na rejeição de Lula a menos de uma semana da decisão contra Flávio, segundo pesquisa BTG/Nexus

Presidente passa de 50,6% para 47,8% de rejeição, enquanto índice de Flávio oscila de 47% para 46,8%; potencial de voto dos dois chega aos mesmos 50,1%

Por Da Redação 19 out 2026, 06h51
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A mudança na rejeição de Lula a menos de uma semana da decisão contra Flávio, segundo pesquisa BTG/Nexus Priorize VEJA no Google

A rejeição de Lula recuou numericamente na nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 19, e se aproximou da registrada por Flávio Bolsonaro a menos de uma semana do segundo turno. O percentual dos que dizem não votar no presidente de jeito nenhum passou de 50,6% para 47,8%, enquanto o de Flávio oscilou de 47% para 46,8%.

Com isso, a distância entre os dois índices caiu para apenas 1 ponto percentual. Na rodada anterior, a rejeição de Lula estava 3,6 pontos acima da de Flávio.

Qual é a rejeição de cada candidato?

Na pesquisa mais recente, 47,8% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum. No caso de Flávio Bolsonaro, esse percentual é de 46,8%.

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Além da rejeição, 42,5% dizem que Lula é o único candidato em quem votariam, enquanto 7,6% afirmam que poderiam escolhê-lo ou votar em outra opção. Entre os eleitores de Flávio, 41,4% dizem que ele é o único em quem votariam e 8,7% afirmam que poderiam votar nele ou em outro candidato.

O que mudou em relação à semana passada?

Na rodada anterior, Lula tinha 50,6% de rejeição, enquanto Flávio registrava 47%. Agora, Lula aparece com 47,8% e Flávio, com 46,8%. O movimento mais expressivo, portanto, ocorreu no índice do presidente, enquanto o do senador permaneceu numericamente praticamente estável.

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A comparação mostra também uma mudança no potencial de voto. Na semana passada, Flávio tinha 50% de potencial e Lula, 49%. Na pesquisa atual, os dois chegam exatamente aos mesmos 50,1%.

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Como é calculado o potencial de voto?

A Nexus soma os entrevistados que dizem que o candidato é o único em quem votariam aos que afirmam que poderiam escolhê-lo, embora também considerem outra opção. No caso de Lula, são 42,5% na primeira categoria e 7,6% na segunda, totalizando 50,1%.

Para Flávio, 41,4% dizem que ele é o único em quem votariam e 8,7% afirmam que poderiam escolhê-lo, o que também resulta em potencial de 50,1%.

O que acontece entre brancos, nulos e indecisos?

A rejeição aos dois candidatos aparece com peso relevante entre os 7,6% que declaram voto branco, nulo ou permanecem indecisos. Nesse grupo, 35% dizem rejeitar tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, ante 28,2% na semana passada.

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Outros 42,9% afirmam que nenhum dos dois candidatos os representa. A rejeição apenas a Lula aparece com 9,9%, enquanto a rejeição apenas a Flávio é citada por 1%. Na rodada anterior, esses percentuais eram de 10,4% e 5,1%, respectivamente.

Como está a disputa presidencial?

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto e Lula, com 45,9%. Branco ou nulo somam 4,7%, enquanto 2,9% não sabem ou não responderam.

Nos votos válidos, Flávio tem 50,3% e Lula, 49,7%, em situação de empate técnico segundo a Nexus. Na semana passada, os percentuais eram de 51,6% e 48,4%, respectivamente.

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Qual é a metodologia da pesquisa?

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 pessoas por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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