A mudança na expectativa sobre quem vai vencer a eleição na nova pesquisa Datafolha

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A mais recente pesquisa Datafolha revela que 54% dos eleitores acreditam na vitória de Flávio Bolsonaro, contra 37% para Lula, uma diferença de 17 pontos. Curiosamente, a intenção de voto mostra empate técnico entre os candidatos. Entenda as nuances dessa percepção e a firmeza do eleitorado a poucos dias do segundo turno.

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A última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira 15, mostra que 54% dos eleitores acreditam que Flávio Bolsonaro vencerá a eleição presidencial, enquanto 37% apontam Lula como provável vencedor. Outros 10% não sabem dizer quem ganhará a disputa. Antes do primeiro turno, essa expectativa era inversa na maioria das pesquisas.

A pergunta foi feita independentemente da intenção de voto de cada entrevistado e revela uma diferença de 17 pontos percentuais na percepção sobre o resultado da eleição. O cenário é distinto do observado na própria intenção de voto, em que os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados.

Como essa percepção se compara à intenção de voto?

No cenário estimulado do segundo turno, Flávio Bolsonaro registra 47% das intenções de voto e Lula, 45%. Branco ou nulo somam 6% e 2% estão indecisos. Nos votos válidos, o Datafolha aponta 51% para Flávio e 49% para Lula.

A diferença na expectativa de vitória, portanto, é bem maior do que a registrada na escolha direta dos eleitores. Enquanto apenas 2 pontos separam os candidatos no cenário estimulado, a distância chega a 17 pontos quando a pergunta é sobre quem o entrevistado acredita que vencerá.

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O que pensam os próprios eleitores de Lula?

Mesmo entre quem declara intenção de votar em Lula, parte dos entrevistados acredita que Flávio Bolsonaro vencerá a eleição. Segundo o Datafolha, 16% dos eleitores do presidente apontam o adversário como provável vencedor. Outros 10% não sabem responder.

Assim, cerca de três quartos dos eleitores de Lula acreditam na vitória do próprio candidato, considerando os percentuais apresentados pelo levantamento.

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E entre os eleitores de Flávio?

A percepção é mais concentrada entre os que pretendem votar em Flávio Bolsonaro. Apenas 3% desse grupo acreditam que Lula vencerá, enquanto 6% não souberam responder à pergunta.

Isso significa que a parcela de eleitores de Flávio que espera a vitória do próprio candidato é numericamente maior do que a observada entre os apoiadores de Lula.

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A expectativa de vitória significa previsão do resultado?

Não. O indicador registra apenas a percepção do eleitor sobre quem acredita que vencerá a eleição e não representa uma projeção do Datafolha. A própria pesquisa mostra uma disputa mais apertada quando mede diretamente a intenção de voto.

Além disso, a margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. No cenário estimulado, Flávio tem 47% e Lula, 45%, situação classificada pelo instituto como empate técnico.

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Quanto do eleitorado já está decidido?

O levantamento mostra que 93% dos eleitores que declararam alguma opção de voto dizem estar totalmente decididos. Outros 7% afirmam que ainda podem mudar de escolha.

A firmeza é semelhante entre os dois grupos: 95% dos eleitores de Flávio dizem estar totalmente decididos, ante 94% entre os que pretendem votar em Lula.

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Qual a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Datafolha ouviu 2.520 eleitores em 153 municípios nos dias 13 e 14 de outubro. As entrevistas foram presenciais, em pontos de fluxo populacional. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00466/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.