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Política

A mudança na expectativa de vitória entre Flávio e Lula, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus

Senador segue mais citado como provável vencedor, mas vantagem diminui na comparação com a semana passada

Por Da Redação 19 out 2026, 07h19 | Atualizado em 19 out 2026, 07h32
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales/Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A mudança na expectativa de vitória entre Flávio e Lula, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus Priorize VEJA no Google

A percepção dos eleitores sobre quem vencerá a eleição presidencial mudou na última semana, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 19. Flávio Bolsonaro continua sendo o candidato mais apontado como provável vencedor, com 53,7%, enquanto 39,2% acreditam em uma vitória de Lula. Outros 7,1% não sabem ou não responderam.

Na rodada anterior, Flávio era apontado como provável vencedor por 58,7% dos entrevistados, enquanto Lula aparecia com 36,2%. Em uma semana, portanto, a expectativa de vitória de Flávio oscilou 5 pontos percentuais para baixo e a de Lula, 3 pontos para cima.

Quanto diminuiu a diferença entre os dois?

Na semana passada, a distância entre os percentuais de Flávio e Lula na expectativa de vitória era de 22,5 pontos percentuais. Agora, essa diferença caiu para 14,5 pontos.

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O movimento acompanha uma rodada em que a distância entre os candidatos também diminuiu nas intenções de voto. Nos votos válidos, Flávio aparece com 50,3% e Lula, com 49,7%, em situação de empate técnico segundo o instituto. Na semana anterior, eram 51,6% e 48,4%, respectivamente.

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Os eleitores acreditam na vitória do próprio candidato?

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro no segundo turno, 94,5% acreditam que ele vencerá a eleição. Apenas 3% apontam Lula como provável vencedor, enquanto 2,5% não sabem ou não responderam.

Entre os eleitores de Lula, 80% acreditam na vitória do presidente. Outros 13,1% acham que Flávio vencerá, enquanto 7% não sabem ou não responderam.

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Qual eleitorado demonstra maior confiança no próprio candidato?

A confiança declarada na vitória do próprio candidato é numericamente maior entre os eleitores de Flávio. Nesse grupo, 94,5% apontam o senador como vencedor, contra 80% dos eleitores de Lula que acreditam na vitória do presidente.

O levantamento mede apenas a expectativa dos entrevistados sobre o resultado e não representa uma projeção eleitoral. O dado mostra quem cada eleitor acredita que vencerá, independentemente de sua própria intenção de voto.

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Como essa percepção mudou desde o primeiro turno?

Na primeira medição apresentada pelo relatório, em 21 de setembro, 54% apontavam Flávio como provável vencedor e 36,4%, Lula. Em 28 de setembro, eram 51,4% e 38,7%, respectivamente.

Após o primeiro turno, em 13 de outubro, a expectativa de vitória de Flávio subiu para 58,7%, enquanto a de Lula ficou em 36,2%. Na rodada mais recente, realizada entre 16 e 18 de outubro, Flávio voltou a 53,7% e Lula avançou numericamente para 39,2%.

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Como está a disputa presidencial na mesma pesquisa?

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto e Lula, com 45,9%. Branco ou nulo somam 4,7%, enquanto 2,9% não sabem ou não responderam.

Na votação espontânea, os dois aparecem numericamente empatados, com 44,5% cada. Branco ou nulo somam 4,7%, e 6,2% não sabem ou não responderam.

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Qual é a metodologia da pesquisa?

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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