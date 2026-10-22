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Política

Pesquisa mostra mudança na aprovação do governo Lula às vésperas da eleição

Aprovação superou desaprovação pela primeira vez desde julho

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 19h38 | Atualizado em 22 out 2026, 19h48
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e camisa clara, mãos unidas em frente ao corpo, expressão séria. Ao fundo, bandeiras do Brasil e do Mercosul.
O presidente Lula (PT) - 01/10/2026 (Evaristo Sá/AFP)
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A pesquisa Datafolha desta quinta-feira, 22, trouxe outra boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que passou a empatar numericamente com Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto. A aprovação do governo do petista ultrapassou numericamente a desaprovação pela primeira vez desde julho deste ano.

Os que aprovam o governo são 49%, enquanto os que desaprovam, 48%. Dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o patamar é o mesmo. Na rodada anterior, de 15 de outubro, a aprovação era de 48%, e a desaprovação, 50%.

Caiu também o percentual dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo. O índice, que era de 41% na semana passada, passou a 49%. Já os que consideram ótimo ou bom foi de 35% a 36%, e regular, de 23% a 24%. Os que não souberam responder se mantiveram no mesmo percentual, de 1%.

Veja os números da aprovação e avaliação do governo Lula, segundo o Datafolha:

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Aprovação

  • Aprovam: 49% (eram 48% em 15 de outubro)
  • Desaprovam: 48% (eram 50%)
  • Não sabe: 2% (eram 3%)
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Avaliação

  • Ruim/péssimo: 39% (eram 41% em 15 de outubro)
  • Ótimo/bom: 36% (eram 35%)
  • Regular: 24% (eram 23%)
  • Não sabe: 1% (era 1%)
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Sobre a pesquisa

Contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-09709/2026.

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