Pesquisa mostra mudança na aprovação do governo Lula às vésperas da eleição

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira, 22, trouxe outra boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que passou a empatar numericamente com Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto. A aprovação do governo do petista ultrapassou numericamente a desaprovação pela primeira vez desde julho deste ano.

Os que aprovam o governo são 49%, enquanto os que desaprovam, 48%. Dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o patamar é o mesmo. Na rodada anterior, de 15 de outubro, a aprovação era de 48%, e a desaprovação, 50%.

Caiu também o percentual dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo. O índice, que era de 41% na semana passada, passou a 49%. Já os que consideram ótimo ou bom foi de 35% a 36%, e regular, de 23% a 24%. Os que não souberam responder se mantiveram no mesmo percentual, de 1%.

Veja os números da aprovação e avaliação do governo Lula, segundo o Datafolha:

Continua após a publicidade

Aprovação

Aprovam: 49% (eram 48% em 15 de outubro)

49% (eram 48% em 15 de outubro) Desaprovam: 48% (eram 50%)

48% (eram 50%) Não sabe: 2% (eram 3%)

Continua após a publicidade

Avaliação

Ruim/péssimo: 39% (eram 41% em 15 de outubro)

39% (eram 41% em 15 de outubro) Ótimo/bom: 36% (eram 35%)

36% (eram 35%) Regular: 24% (eram 23%)

24% (eram 23%) Não sabe: 1% (era 1%)

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

Contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-09709/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral