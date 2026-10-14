A moeda de troca sugerida pela oposição para eventual apoio à reeleição de Alcolumbre

Ainda que já tenham colocado o nome de Rogério Marinho como possível candidato ao comando do Senado no ano que vem, lideranças da oposição fizeram chegar ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, uma possível condição para que revejam sua posição e avaliem apoia-lo em suas pretensões de ser reconduzido no posto.

Para ter a chance de conseguir essa sinalização dos opositores, o amapaense teria que dar a largada a um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ainda neste ano.

A bandeira do afastamento de magistrados foi bastante usada por candidatos da oposição ao Senado, especialmente do PL, que foi o grande vitorioso nas urnas e terá 28 senadores em sua bancada a partir do ano que vem.

A boa relação com Moraes e sua proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva – ele vem tentando ajudar os planos de reeleição do petista com a apreciação da PEC do fim da escala 6×1 entre os dois turnos da disputa pelo comando do Palácio do Planalto – devem inviabilizar uma decisão de Alcolumbre pelo estabelecimento de um processo de impeachment contra o magistrado.

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Fim da escala 6×1