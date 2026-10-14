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Política

A moeda de troca sugerida pela oposição para eventual apoio à reeleição de Alcolumbre

Parlamentares da oposição fizeram chegar ao presidente do Senado a sugestão de abertura de impeachment de Moraes ainda neste ano

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 11h30 | Atualizado em 14 out 2026, 12h23
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (Andressa Anholete/Agência Senado)
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A moeda de troca sugerida pela oposição para eventual apoio à reeleição de Alcolumbre Priorize VEJA no Google

Ainda que já tenham colocado o nome de Rogério Marinho como possível candidato ao comando do Senado no ano que vem, lideranças da oposição fizeram chegar ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, uma possível condição para que revejam sua posição e avaliem apoia-lo em suas pretensões de ser reconduzido no posto.

Para ter a chance de conseguir essa sinalização dos opositores, o amapaense teria que dar a largada a um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ainda neste ano.

A bandeira do afastamento de magistrados foi bastante usada por candidatos da oposição ao Senado, especialmente do PL, que foi o grande vitorioso nas urnas e terá 28 senadores em sua bancada a partir do ano que vem.

A boa relação com Moraes e sua proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva – ele vem tentando ajudar os planos de reeleição do petista com a apreciação da PEC do fim da escala 6×1 entre os dois turnos da disputa pelo comando do Palácio do Planalto – devem inviabilizar uma decisão de Alcolumbre pelo estabelecimento de um processo de impeachment contra o magistrado.

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Fim da escala 6×1

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