A moeda de troca de Alcolumbre para garantir apoio à sua reeleição no Senado

Senadores eleitos têm sido surpreendidos ao serem avisados que precisam ‘pedir a benção’, como disse um parlamentar à coluna, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para garantir um bom gabinete e até apartamento funcional. A regra foi avisada aos gabinetes pela diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, que, até então, era responsável por isso.

Alguns parlamentares dizem que a mudança é inédita e se negam a falar com o senador para qualquer tipo de negociação. O pano de fundo, segundo relatos, seria o temor de Alcolumbre em perder a presidência da Casa na eleição do ano que vem.

Em nota, a assessoria de imprensa de Alcolumbre afirmou que o procedimento para distribuição de gabinetes e apartamentos funcionais não é novo. ‘Sempre coube à Presidência do Senado a conciliação de interesses para essa distribuição. Cabe à diretoria-geral apenas as providências logísticas para o atendimento das demandas dos parlamentares’.