A mobilização da comunidade científica em favor de Lula no 2º turno

Mais de 10 500 cientistas já assinaram a carta de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mobilização reúne, até agora, 13 entidades nacionais e articula pesquisadores, docentes e estudantes em defesa da candidatura do petista, vista pelos signatários como a única representante de um projeto democrático no segundo turno do pleito.

O manifesto critica o negacionismo científico e alerta para os riscos de desmonte institucional da pesquisa no país caso o adversário Flávio Bolsonaro (PL) vença a corrida pelo Planalto no próximo domingo (25).

A iniciativa ressalta que o fomento à ciência e tecnologia é vital para que o Brasil desenvolva capacidade própria no enfrentamento a desafios como mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde pública e as transformações no mercado de trabalho.

Apesar do avanço das adesões, os idealizadores do movimento destacam que o endosso ao projeto de reeleição não indica apoio irrestrito à gestão do atual chefe do Executivo. O posicionamento, segundo os organizadores, preserva a autonomia crítica da comunidade acadêmica em defesa do futuro do país.

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Confira a lista das 13 entidades que assinam a iniciativa:

ABC – Academia Brasileira de Ciências

ABRUEM – Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais

ANPG – Associação Nacional de Pós-Graduandos

ANDIFES – Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

CONIF – Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

FASUBRA – Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil

PROIFES – Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições de Ensino Superior e Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Fórum C&T – Fórum das Entidades Representativas das Servidoras e Servidores das Carreiras de C&T

IBRACHICS – Instituto Brasileiro de Ciências Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis

UBES – União Brasileira de Estudantes Secundaristas

UNE – União Nacional de Estudantes

SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

ANDES-SN – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior