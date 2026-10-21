A mobilização da comunidade científica em favor de Lula no 2º turno
Entidades acadêmicas divulgam carta de apoio à reeleição do petista e alertam para riscos de desmonte na pesquisa
Mais de 10 500 cientistas já assinaram a carta de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mobilização reúne, até agora, 13 entidades nacionais e articula pesquisadores, docentes e estudantes em defesa da candidatura do petista, vista pelos signatários como a única representante de um projeto democrático no segundo turno do pleito.
O manifesto critica o negacionismo científico e alerta para os riscos de desmonte institucional da pesquisa no país caso o adversário Flávio Bolsonaro (PL) vença a corrida pelo Planalto no próximo domingo (25).
A iniciativa ressalta que o fomento à ciência e tecnologia é vital para que o Brasil desenvolva capacidade própria no enfrentamento a desafios como mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde pública e as transformações no mercado de trabalho.
Apesar do avanço das adesões, os idealizadores do movimento destacam que o endosso ao projeto de reeleição não indica apoio irrestrito à gestão do atual chefe do Executivo. O posicionamento, segundo os organizadores, preserva a autonomia crítica da comunidade acadêmica em defesa do futuro do país.
Confira a lista das 13 entidades que assinam a iniciativa:
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ABC – Academia Brasileira de Ciências
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ABRUEM – Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
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ANPG – Associação Nacional de Pós-Graduandos
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ANDIFES – Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
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CONIF – Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
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FASUBRA – Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil
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PROIFES – Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições de Ensino Superior e Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
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Fórum C&T – Fórum das Entidades Representativas das Servidoras e Servidores das Carreiras de C&T
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IBRACHICS – Instituto Brasileiro de Ciências Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis
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UBES – União Brasileira de Estudantes Secundaristas
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UNE – União Nacional de Estudantes
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SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
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ANDES-SN – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior