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Política

A mobilização da comunidade científica em favor de Lula no 2º turno

Entidades acadêmicas divulgam carta de apoio à reeleição do petista e alertam para riscos de desmonte na pesquisa

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 13h30
Homem branco idoso, de cabelos e barba grisalhos, sorrindo e olhando para a direita, vestindo terno azul-marinho, camisa social branca e gravata azul estampada, com plantas verdes desfocadas ao fundo
O presidente Lula - 19/10/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Mais de 10 500 cientistas já assinaram a carta de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mobilização reúne, até agora, 13 entidades nacionais e articula pesquisadores, docentes e estudantes em defesa da candidatura do petista, vista pelos signatários como a única representante de um projeto democrático no segundo turno do pleito.

O manifesto critica o negacionismo científico e alerta para os riscos de desmonte institucional da pesquisa no país caso o adversário Flávio Bolsonaro (PL) vença a corrida pelo Planalto no próximo domingo (25).

A iniciativa ressalta que o fomento à ciência e tecnologia é vital para que o Brasil desenvolva capacidade própria no enfrentamento a desafios como mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde pública e as transformações no mercado de trabalho.

Apesar do avanço das adesões, os idealizadores do movimento destacam que o endosso ao projeto de reeleição não indica apoio irrestrito à gestão do atual chefe do Executivo. O posicionamento, segundo os organizadores, preserva a autonomia crítica da comunidade acadêmica em defesa do futuro do país.

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Confira a lista das 13 entidades que assinam a iniciativa:

  • ABC – Academia Brasileira de Ciências

  • ABRUEM – Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais

  • ANPG – Associação Nacional de Pós-Graduandos

  • ANDIFES – Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

  • CONIF – Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

  • FASUBRA – Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil

  • PROIFES – Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições de Ensino Superior e Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

  • Fórum C&T – Fórum das Entidades Representativas das Servidoras e Servidores das Carreiras de C&T

  • IBRACHICS – Instituto Brasileiro de Ciências Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis

  • UBES – União Brasileira de Estudantes Secundaristas

  • UNE – União Nacional de Estudantes

  • SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

  • ANDES-SN – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior

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