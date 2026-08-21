A missão de Michelle que pode esvaziar sua participação em campanha por Flávio
Ex-primeira-dama é considerada uma figura estratégica para garantir que o PL emplaque uma bancada numerosa no Senado
Candidato ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro deve ter uma missão que pode diminuir sua participação na campanha de Flávio Bolsonaro, postulante do PL à presidência da República.
A ex-primeira-dama é considerada uma figura estratégica para garantir que o PL emplaque uma bancada numerosa no Senado.
Segundo fontes próximas a ela, Michelle até colaborará com campanha de Flávio, mas terá um papel especial na tentativa de impulsionar a campanha de outros candidatos ao Senado pelo país para contribuir na missão de fazer da Casa “o mais à direita possível”.