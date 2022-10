A missão de Bolsonaro ao PL para tentar garantir a vitória no 2º turno

Atualizado em 4 out 2022, 18h35 - Publicado em 4 out 2022, 18h27

Deputados do PL, partido de Jair Bolsonaro, já têm agendado um encontro com o presidente após o primeiro turno das eleições: será na manhã de quinta-feira, 6, no Palácio da Alvorada.

O convite foi encaminhado para os congressistas na manhã desta terça-feira, 4. De acordo com aliados do presidente, o objetivo do encontro, além de celebrar o resultado surpreendente do partido nas eleições – o PL elegeu a maior bancada da Câmara, com 99 deputados -, será cobrar um maior empenho dos deputados pela reeleição de Bolsonaro.

O entendimento é o de que, passado o primeiro turno e com a missão cumprida, os deputados agora devem mergulhar em seus redutos para pedir votos ao presidente da República. Atrás na disputa com Lula, Bolsonaro tenta conquistar votos nas regiões do Sudeste e da Bahia e também entre os eleitores mais pobres.

Além do convite ao encontro com Bolsonaro, os deputados estão recebendo um vídeo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Na gravação, o mandachuva do partido celebra o resultado das urnas. Nestas eleições, além dos quase cem deputados, a legenda elegeu oito novos senadores e um governador, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Quatro outros candidatos a governador estão em disputas de segundo turno.

“Bolsonaro foi peça-chave no crescimento da nossa bancada”, disse o cacique do partido no vídeo. Ele pede ainda para o “nosso pessoal se manter firme mais esses vinte e poucos dias porque nós precisamos eleger o presidente Jair Bolsonaro”. “É agora o momento certo. O país entrou no eixo”, afirmou Valdemar .

