A mini despedida de solteiro de Lula na nova casa em São Paulo

Era segunda-feira, 16 de maio, quando o celular do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula, tocou. Do outro lado da linha, o petista convidava o parlamentar para uma espécie de mini despedida de solteiro naquela mesma noite. Dois dias depois, em uma cerimônia para a qual o próprio Randolfe não havia sido chamado, o político se casaria com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, em uma casa de festas em São Paulo.

Do celular do advogado Marco Aurélio de Carvalho, usado por Lula naquele momento para telefonar ao senador, o ex-presidente disse que estava na nova casa, no bairro do Alto de Pinheiros, com o filho mais velho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e o deputado federal e tesoureiro Márcio Macêdo (PT-SE). Conforme revelou VEJA, o imóvel, um confortável sobrado de 700 metros quadrados, tem quatro suítes, oito banheiros, living, piscina, jardim, edícula e churrasqueira, além de cinco vagas de garagem e uma sala de ginástica, um cenário que destoa do discurso em que o petista recentemente criticou a classe média brasileira porque supostamente “ostenta um padrão de vida acima do necessário”.

“Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de que não tem na Europa, que não tem muitos lugares. (…). Aqui na América Latina a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Na medida em que você não impõe um limite, você faz com que as pessoas comprem um barco de 400 milhões de dólares e compre um outro barco para pousar o seu helicóptero”, disse ele em abril.

A nova moradia de Lula foi escolhida, dizem interlocutores do presidente, para garantir a ele maior privacidade, já que o apartamento em que morava em São Bernardo do Campo há anos tinha endereço conhecido e foi palco de frequentes protestos ao longo da Operação Lava-Jato e de comemorações em períodos eleitorais. Randolfe não pôde comparecer à mini despedida de solteiro por estar no Amapá naquele dia.

