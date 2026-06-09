A mensagem do PT aos eleitores evangélicos – cada vez mais distantes de Lula

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O núcleo evangélico do PT manifestou apoio à reeleição de Lula, reforçando pautas populares como o fim da escala 6×1 e o combate ao feminicídio. O grupo rechaça a manipulação política da religião, posicionando-se após eventos como a Marcha para Jesus, onde Lula enviou um representante.

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O núcleo evangélico do PT divulgou um comunicado, nesta terça-feira, no qual reforça apoio à releição de Luiz Inácio Lula da Silva. Com maior parte desta fatia do eleitorado propensa a votar em candidaturas de centro-direta, de acordo com pesquisas de intenção de votos, o PT tenta se reaproximar dos religiosos. No texto, os evangélicos petistas demonstram apoio a pautas de forte impacto popular defendidas pelo governo, como o fim da escala 6×1 e o combate ao feminicídio.

O grupo também refuta tentativas “de transformar a religião em instrumento de manipulação política”. A manifestação ocorreu poucos dias após Flávio Bolsonaro ter comparecido à Marcha para Jesus, em São Paulo. Lula, por sua vez, não compareceu ao evento e afirmou que não faria da ocasião um palanque político. Como representante, ele enviou o advogado-geral da União, Jorge Messias.

“Refutando a imagem de que formamos um bloco político único, não pretendemos falar em nome de todas as denominações, mas expressar a reflexão de um segmento que, a partir de sua fé, defende a democracia, a justiça social e o bem comum. Por isso, rejeitamos toda tentativa de transformar a religião em instrumento de manipulação política, e denunciamos aqueles que usam do Evangelho como negócio”, diz um trecho.

Sem falar em temas considerados controversos para parte deste eleitorado, como o direito ao aborto, o núcleo evangélico petista reforça o combate ao feminicídio.

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“Defendemos de forma especial o enfrentamento de toda violência contra as mulheres e a promoção de relações baseadas no respeito, na igualdade e na dignidade. Defendemos uma sociedade que proteja crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, povos indígenas, comunidades tradicionais e todos os grupos historicamente vulneráveis ou excluídos. Acreditamos que uma nação mais justa é aquela que cuida especialmente daqueles que mais precisam de proteção e oportunidades e se opões a toda forma de discriminação, intolerância e racismo”, completa o texto.