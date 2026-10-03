A menção aleatória de Vorcaro a Jair Bolsonaro em mensagens com ex-diretor do Banco Central

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Ex-chefe-adjunto de supervisão bancária do Banco Central, Paulo Sérgio de Souza, investigado pela Polícia Federal, se mostrava preocupado com a imagem pública do Banco Master. Ele orientava Daniel Vorcaro, presidente do banco, e chegou a sugerir uma nota de esclarecimento após notícias negativas e uma operação barrada pela Caixa.

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Além de orientar Daniel Vorcaro antes de reuniões com a mais alta cúpula do Banco Central, o ex-chefe-adjunto de supervisão bancária da autarquia Paulo Sérgio de Souza, investigado pela Polícia Federal sob acusação de ter prestado “consultoria informal” ao empresário, também se mostrava cioso da imagem pública do Master.

Em meados de julho de 2024, Vorcaro reclamou com ele de notícias negativas sobre seu conglomerado e de questionamentos que teria recebido sobre uma “parceria” com a Caixa Econômica Federal, sobre a qual já havia conversado com o presidente da instituição, Carlos Vieira.

No dia seguinte, o chefe-adjunto de supervisão bancária do BC encaminha ao executivo uma nota de sindicatos de funcionários da Caixa defendendo dois gestores da Caixa Asset que haviam dado parecer contrário à compra de 500 milhões de reais em letras financeiras do Master, efetivamente barrando a operação que, nas palavras de Vorcaro, estava “pra sair” do papel.

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“Isso está ficando com cara de disputa entre Lula x Lira”, escreveu Paulo Sérgio, em uma aparente referência à relação do então presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) com Vieira, da Caixa. A resposta de Vorcaro é ainda mais inusitada. “Mas bolsonaro entrou no circuito”, afirmou, sem dar qualquer detalhe. Como se sabe hoje, a venda dos títulos para o banco público nunca saiu do papel. Até o momento, não veio à tona qualquer indício de participação de Jair Bolsonaro e seu clã nesse episódio do caso Master.

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Ainda nessa conversa, o aliado de Vorcaro no BC se refere à escolha de palavras dos empregados da Caixa na nota em defesa de seus colegas. “Alto risco de insolvência – pegaram pesado”, queixa-se. E, tal qual um assessor de relações públicas, acrescenta: “Talvez valha à pena uma nota de esclarecimento informando que o Banco (Master) lamenta as notícias que colocam em dúvida sua situação financeira. E colocar todos os aumentos feitos e homologados pelo BC apenas no presente ano, para suportar o crescimento das suas operações. Para se pensar.”

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Vorcaro responde ao servidor: “Não sei chama mais atenção, estamos discutindo isso.”

Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Sérgio negou ter cometido qualquer irregularidade e alegou que as comunicações com o dono do Master tinham o objetivo de evitar que um banco com uma grande lista de credores e milhões de correntistas quebrasse, minimizando o dano ao público.