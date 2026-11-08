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Política

A medida polêmica que deputados e senadores deixaram passar na PEC da Segurança Pública

Texto foi aprovado pelo Senado nesta semana e aguarda promulgação, o que deve destravar criação de ministério de Lula

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 10h19
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, vestindo terno preto e gravata azul, fala em um ambiente formal com fundo escuro e listras verticais claras. Ele segura uma caneta azul com a mão direita, e um microfone de lapela está preso à sua gravata. Um copo com água está à esquerda.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Saulo Cruz/Agência Senado)
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Deputados e senadores deixaram passar uma medida polêmica dentro da PEC da Segurança Pública, que avançou nas duas Casas e aguarda promulgação do Congresso Nacional.

A proposta prevê a suspensão do direito ao voto de presos provisórios enquanto estiverem recolhidos, ainda que não tenham condenação criminal definitiva.

Nas eleições deste ano, 12817 presos provisórios estavam aptos a votar no país.

Após a promulgação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve oficializar a criação do Ministério da Segurança Pública, uma de suas promessas de campanha.

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Sancionada em março de 2026, a Lei Antifacção incluiu a prisão provisória entre as causas de cancelamento da inscrição eleitoral.

Em abril, o TSE estabeleceu que as restrições não seriam aplicadas nas eleições deste ano.

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