A medida polêmica que deputados e senadores deixaram passar na PEC da Segurança Pública

Deputados e senadores deixaram passar uma medida polêmica dentro da PEC da Segurança Pública, que avançou nas duas Casas e aguarda promulgação do Congresso Nacional.

A proposta prevê a suspensão do direito ao voto de presos provisórios enquanto estiverem recolhidos, ainda que não tenham condenação criminal definitiva.

Nas eleições deste ano, 12817 presos provisórios estavam aptos a votar no país.

Após a promulgação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve oficializar a criação do Ministério da Segurança Pública, uma de suas promessas de campanha.

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Sancionada em março de 2026, a Lei Antifacção incluiu a prisão provisória entre as causas de cancelamento da inscrição eleitoral.

Em abril, o TSE estabeleceu que as restrições não seriam aplicadas nas eleições deste ano.