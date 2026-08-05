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Política

A medida de Flávio Bolsonaro para facilitar registro de candidatura

Senador antecipou pagamento de multa pendente de 2022 para conseguir certidão de quitação eleitoral

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 14h30
Homem de meia-idade, cabelo escuro e curto, terno preto, camisa branca e gravata azul estampada, olhando para a direita com expressão séria, em ambiente interno com iluminação clara
O senador Flávio Bolsonaro (Andressa Anholete/Agência Senado)
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) antecipou o pagamento de uma multa de 25. 000 reais, referente às eleições de 2022, para conseguir sua certidão de quitação eleitoral, necessária para o registro de candidatura.

Flávio fez o pagamento espontaneamente, antes de ser intimado, para acelerar o processo.

A punição foi imposta em 2024, devido a uma publicação de dois anos antes na qual Flávio acusou o então candidato Lula de ser favorável ao aborto.

Em junho deste ano, o TSE rejeitou um recurso do senador e manteve a decisão. O próximo passo era transformar o processo em um cumprimento de sentença, quando ocorreria a cobrança, mas Flávio antecipou-se a isso.

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O prazo para registro de candidaturas termina no dia 16 de agosto.

A estratégia deu certo, e o pagamento já foi reconhecido, levando ao encerramento do processo.

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