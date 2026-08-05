A medida de Flávio Bolsonaro para facilitar registro de candidatura

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) antecipou o pagamento de uma multa de 25. 000 reais, referente às eleições de 2022, para conseguir sua certidão de quitação eleitoral, necessária para o registro de candidatura.

Flávio fez o pagamento espontaneamente, antes de ser intimado, para acelerar o processo.

A punição foi imposta em 2024, devido a uma publicação de dois anos antes na qual Flávio acusou o então candidato Lula de ser favorável ao aborto.

Em junho deste ano, o TSE rejeitou um recurso do senador e manteve a decisão. O próximo passo era transformar o processo em um cumprimento de sentença, quando ocorreria a cobrança, mas Flávio antecipou-se a isso.

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O prazo para registro de candidaturas termina no dia 16 de agosto.

A estratégia deu certo, e o pagamento já foi reconhecido, levando ao encerramento do processo.